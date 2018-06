Comunicación recomendó a Morales usar inglés en sus mensajes

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales reveló hoy que el Ministerio de Comunicación le aconsejó traducir al idioma inglés los mensajes de temas internacionales que publica en su cuenta de Twitter y de esta manera mejorar su interacción con las personas cuyo dialecto no es el castellano. "El Ministerio de Comunicación me recomendaron que algunos temas importantes de carácter internacional traducir en inglés y ahora por recomendación del equipo de comunicación decidimos empezar", manifestó Morales a radio Panamericana desde la ciudad del Vaticano. El mandatario recordó que en 2016 inauguró su cuenta de Twitter cuando coincidentemente también estaba de visita oficial en la Santa Sede. "Decidimos pasar la información mediante Twitter a inglés desde el Vaticano, una forma también de comunicar a otros hermanos y hermanas que no tienen el habla del castellano", añadió el Jefe de Estado. Morales anunció que desde hoy hará uso del inglés en esta red social y realizó su primer tuit en este idioma para informar sobre su llegada al Vaticano para participar de la consagración de Toribio Ticona como cardenal emérito. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario