Conoce a las 10 personas que hicieron posible la repostulación de Evo

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear La firma de diez personas termin贸 valiendo m谩s que la decisi贸n de聽dos millones y medio de personas y que la Constituci贸n Pol铆tica del Estado (CPE). La carta magna no permite m谩s de dos mandatos consecutivos y un referendo ratific贸 esa limitaci贸n: el 21 de febrero de 2016, el 51,3% de la poblaci贸n (2.682.517 personas) rechaz贸聽que Evo Morales y 脕lvaro Garc铆a Linera, entre otros funcionarios p煤blicos, puedan ser candidatos eternamente. Sin embargo, pese a la ley y al voto popular, Morales y Garc铆a se presentar谩n a las elecciones de 2019 porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emiti贸 en 2017 una resoluci贸n,聽basada en el Pacto de San Jos茅, que los habilita; y esa decisi贸n fue ratificada por el TSE, que la noche de este martes public贸 la lista de postulantes habilitados para los comicios y los incluye. Despu茅s del voto del 21F , diez funcionarios p煤blicos allanaron el camino para que Morales y Garc铆a sean candidatos. Conoce quienes son: Vocales del TSE Idelfonso Mamani Es abogado y cuenta con dos maestr铆as y dos diplomados. Fue director departamental del Servicio de Registro C铆vico en Potos铆 y asesor del TSE. Trabaj贸 como secretario t茅cnico de la Comisi贸n de Constituci贸n, Legislaci贸n y Sistema Electoral de la C谩mara de Diputados. En 2015, tras asumir como vocal nacional, qued贸 expuesto por una denuncia que con fotograf铆as demostraba聽su participaci贸n en la campa帽a electoral del MAS en Potos铆. El dijo que "desconoce" esas im谩genes. Mar铆a Eugenia Choque Se titul贸 de la carrera de Trabajo Social y tiene un diplomado en Educaci贸n Superior. Cuenta tambi茅n con una maestr铆a en Historia Andina y un doctorado multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo. Trabaj贸 como docente en la Universidad Mayor de San Andr茅s y se especializ贸 en informes y estudios de pueblos ind铆genas, relaciones de g茅nero, pol铆ticas de educaci贸n, descolonizaci贸n y participaci贸n pol铆tica de la mujer. En 2015 fue acusada por la Confederaci贸n de Pueblos Ind铆genas de Bolivia (CIDOB) de tener afinidad con el Gobierno de Evo Morales. En 2004 fue viceministra de Pol铆ticas y Gesti贸n de Tierras Altas durante la presidencia de Carlos Mesa, seg煤n decretos supremos de la 茅poca. Sin embargo, ese dato no figura en su curr铆culum. Asumi贸 la presidencia del 脫rgano Electoral en octubre, luego de la renuncia de la vocal聽Katia Uriona. Lucy Cruz Villca Fue designada vocal por el presidente Evo Morales. Es graduada de Derecho de la Universidad T茅cnica de Oruro (UTO), trabaj贸 como asesora legal en la empresa minera Huanuni y en agosto de 2014 fue elegida como presidenta del Tribunal Departamental de Oruro. Lidia Iriarte Ejerci贸 como notaria de fe p煤blica. Tiene 40 a帽os y estudi贸 Derecho en la Universidad Mayor de San Sim贸n. Habla castellano y quechua. En 2016 postul贸 a la Defensor铆a del Pueblo. Fue elegida por la Asamblea Legislativa Plurinacional como vocal suplente del TSE en 2015, con 111 votos. En noviembre de este a帽o, asumi贸 el cargo de titular en el 脫rgano Electoral luego de la renuncia de los vocales Katia Uriona y Jos茅 Luis Exeni. Magistrados del TCP Las seis personas que firmaron la resoluci贸n son: Mirtha Camacho, Ruddy Flores , Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zen贸n Bacarreza y Neldy Andrade. Fueron elegidos por voto popular pero ninguno pas贸 del 6% de votaci贸n y al momento de la resoluci贸n sumaban entre todos 57 denuncias. Mirtha Camacho Fue elegida con聽el 5,95% de los votos. Es abogada Penalista de la Universidad T茅cnica de Oruro y聽egresada de la maestr铆a en Derecho Constitucional y Administrativo. En 2015 fue denunciada por el delito de incumplimiento de deberes y otros. Fue aprehendida tras negarse a declarar dentro de聽un juicio en su contra. Hasta 2017, era la magistrada que m谩s denuncias acumulaba: 13.聽Entre ellas por los delitos de incumplimiento de deberes, beneficio聽 del cargo, ventaja econ贸mica e incumplimiento de una sentencia constitucional. Macario Lahor Cort茅z Fue elegido magistrado con el 4.40% de los votos. Es licenciado en Derecho, Ciencias Pol铆ticas y Sociales de la Universidad Mayor de San Andr茅s, de La Paz, y tiene una maestr铆a en Derecho Constitucional de la misma casa de estudios. Realiz贸 una especialidad en Derecho Constitucional, Diplomado en Derecho Constitucional y Asamblea Constituyente, entre otros estudios. Hasta 2017 ten铆a聽once denuncias en su contra, entre ellas por el聽delito de prevaricato. Tambi茅n fue acusado de estar vinculado a organizaciones afines al MAS. Desde el oficialismo, aseguraron que fue elegido por el voto del pueblo y que acredit贸聽un certificado de no filiaci贸n o pertenencia pol铆tica con ning煤n partido. Actualmente es director del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ruddy聽Flores Elegido con el 5,77% de los votos, es abogado y diplom谩tico. Tiene聽maestr铆as聽en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional聽y en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Hasta 2017 hab铆a tenido al menos 7 procesos en su contra. Uno de los casos de mayor resonancia fue en 2015, cuando Flores conduc铆a una vagoneta 聽por la carretera Sucre-Potos铆 y colision贸 contra una motocicleta聽manejada por Marcial Trujillo聽(25), quien falleci贸 de manera instant谩nea, seg煤n la Polic铆a de Betanzos, citada por la radio Aclo. El Ministerio P煤blico le inici贸 un proceso por la comisi贸n del delito de lesiones graves, grav铆simas en accidente de tr谩nsito. No obstante, la jueza Mary Jacqueline Barrientos, en una audiencia cautelar, resolvi贸 dejarlo en libertad. Actualmente ocupa un cargo de director en la Canciller铆a boliviana. Oswaldo聽Valencia Ocup贸 el cargo con el聽3,91% de los votos. Es licenciado en Derecho聽y Ciencias Pol铆ticas y Sociales聽 de la Universidad Superior del Oriente Boliviano. Tiene maestr铆as en Derecho Penal y Procesal, Constitucional y Procesal Constitucional. Entre la decena de denuncias que enfrent贸, est谩聽la supuesta comisi贸n de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Ley y falsedad ideol贸gica. En julio de este 2017, fue criticado por emitir un instructivo en el que prohib铆a聽algunas prendas聽de vestir para los funcionarios del TCP:聽jeans de cualquier color, pantalones estampados, botas largas, calzas, chamarras, chamarras de cuero, poleras, minifaldas, blusas transparentes y escotes, vestidos cortos y zapatillas. Tras una ola de cr铆ticas en contra de su idea, dej贸 sin efecto la norma. Durante su gesti贸n como presidente del TCP, se declar贸 inconstitucional la figura del preaviso como mecanismo de despido y se elimin贸聽el art铆culo 12 de la Ley General del Trabajo sobre esta figura legal. En 2018 postul贸 al cargo de Fiscal General del Estado. Zen贸n Bacarreza Fue elegido con el 2,45% de los votos. Es licenciado en Ciencias Pol铆ticas y Jur铆dicas y tiene una maestr铆a en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Bacarreza tiene 9 procesos en su contra, entre ellos por corrupci贸n y tr谩fico de influencias. En 2016, gremiales de El Alto聽exigieron su destituci贸n por presuntamente haber favorecido a su hermana como jueza de Sentencia y a su hermano como subalterno de un juzgado. El magistrado dijo, al peri贸dico chuquisaque帽o Correo del Sur, que jam谩s influenci贸 ante los jueces para favorecer a sus familiares. "Jam谩s ejerc铆 presi贸n o influencia sobre ninguna autoridad en beneficio particular o de familiares, descarto todo tipo de tr谩fico de influencias", se excus贸. Neldy聽Virginia Andrade Elegida con el 5,25% de los votos, es abogada titulada de la Universidad Aut贸noma Tom谩s Fr铆as y tiene un post grado en Derecho Procesal y Oralidad. Tiene 7 procesos en su contra. En 2012 estuvo envuelta en una pol茅mica luego de que un medio digital hiciera conocer que la magistrada firm贸聽resoluciones de sala mientras estaba ausente del pa铆s, aparentemente en representaci贸n del TCP,聽entre el 17 y 25 de julio de ese a帽o. Por otra parte, una disputa matrimonial聽en 2013聽acab贸 con acusaciones聽 en contra de la magistrada.聽Andrade fue denunciada formalmente ante el Ministerio P煤blico por su esposo, Ariel聽 Sanabria,聽de ejercicio ilegal del cargo, falsificaci贸n de documentos, declaraci贸n jurada falsa, tr谩fico de influencias y supuestos viajes de placer con dinero p煤blico. Andrade聽calific贸 como falsas esas denuncias y manifest贸 que respond铆an聽a una motivaci贸n machista para que ella deje el cargo. Actualmente trabaja en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Los ausentes Cuando el TCP聽firm贸 la resoluci贸n, Efr茅n聽Choque, el s茅ptimo magistrado, no firm贸 el acta de la sala constitucional.聽En el caso de la habilitaci贸n de binomios del TSE, los vocales Dunia Sandoval y Antonio Costas, votaron en contra.