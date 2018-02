Consejal masista rechaza paro de choferes en La Paz

Fotografia: AMN. Agrandar la foto + Twittear El concejal del MAS, Jorge Silva, expresó este martes su rechazo al paro del transporte que los choferes anunciaron para el miércoles 7 de febrero en la ciudad de La Paz, contra los buses PumaKatari. Silva explicó que el paro no soluciona nada, y que sólo perjudica a la población, los niños, los estudiantes, las mujeres, las personas de la tercera edad, que se ven forzados a caminar. "Es un perjuicio más a la población que al alcalde, por lo tanto yo no estoy de acuerdo con el paro, porque el paro no soluciona absolutamente nada, el jueves el problema del transporte seguirá intacto, es decir que no se habrá solucionado un milímetro", manifestó. En la misma línea, el concejal de SOL.BO, Fabián Siñani, señaló que el paro no resuelve el problema de fondo y que perjudica a los mismos choferes. Aseguró que el PumaKatari continuará. Los choferes exigen al alcalde Luis Revilla que no amplíe el servicio de los buses PumaKatari, porque consideran que restará pasajeros a las unidades de transporte tradicional. El concejal masista Silva aseguró que la compra de más buses PumaKatari es "irreversible", puesto que ya se hizo la licitación y la adjudicación para la adquisición. Silva señaló que "oponerse a todo no soluciona nada". Exhortó a que antes de oposiciones debe existir posiciones, es decir, plantear propuestas para solucionar el tema de los transportes. No obstante, criticó un favoritismo de la Alcaldía hacia el servicio de los PumaKatari sobre los transportistas tradicionales, lo cual se manifiesta por ejemplo en que la red vial para los buses municipales se encuentra en mejores condiciones que la red para el resto del transporte. Cuestionó además la sostenibilidad del servicio de los PumaKatari, puesto que según sus datos extraoficiales el 60% del costo de operación es subvencionado por el municipio. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario