Convocan a ministros Navarro y Claros como testigos de Zapata

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Los ministros de Minería, César Navarro, y de Obras Públicas, Milton Claros, fueron convocados por la defensa de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, para que declaren como sus testigos de descargo.

Las autoridades serán notificadas para que se presenten en audiencia del juicio oral contra Zapata y otras cinco personas acusadas de presunta legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y otros, que radica en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.

La declaración de los dos testigos de descargo está prevista para hoy, pero todo dependerá de la diligencia del Tribunal.

De acuerdo a la defensa de Zapata, las declaraciones de Navarro y Claros permitirán revelar si es verdad o no que Zapata utilizaba el certificado de nacimiento del presunto hijo con el presidente Morales para ingresar a instituciones públicas, con preferencia.

Zapata presentó 62 testigos, entre ellos empresarios cruceños, el exarquero de la selección boliviana Leo Fernández y el cantante Alejandro Delius, ambos amistades de la expareja de Morales.

Movimiento económico

En la audiencia, la defensa de Zapata solicitó que un experto realice una prueba pericial de los ingresos y egresos económicos de su cliente, con la finalidad de demostrar que no cometió el delito de legitimación de ganancias con afectación al Estado, como acusa el Ministerio Público.

Se pide un perito, dijo Tamayo, porque la Fiscalía no estableció el monto que habría legitimado Zapata. "Existen informes que señalan movimientos bancarios desde 100 dólares, pero en ninguna parte de la acusación dice el monto ilícito", manifestó.

A ello, agregó Zapata, que su "patrimonio responde a todas las relaciones sentimentales"; además, "cuando yo me casé ya tenía un patrimonio, un capital que me dejó mi anterior pareja, eso quiero demostrar con la pericia", exigió.

Asimismo, dijo, "la Fiscalía no determinó cuál sería la ilegalidad que yo cometí, o que me hayan pescado in fraganti o que yo haya girado millones a otra cuenta. Lo que hubo fue un desorden, pero digo que no es delito recibir dinero de alguna pareja o un novio que haya tenido".

Pese al argumento de Zapata, el Tribunal de Sentencia excluyó el pedido. El fiscal Marco Ayala calificó la medida de "certera" porque la legitimación de ganancias se demostrará en la etapa de alegatos.

El Tribunal también excluyó la inspección ocular a las oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras y al Ministerio de Minería. Sin embargo, aceptó realizar inspecciones a la empresa china CAMC, a la casa de Zapata, ubicada en la zona Sur, La Rinconada, y a las oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

La inspección ocular se concretará una vez que terminen de declarar todos los testigos de descargo de Zapata. La fecha de la inspección ocular se determinará una vez se tenga el agotamiento de las declaraciones testificales de la señora Zapata", ordenó el presidente del Tribunal.