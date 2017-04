Culpan a asesores por errores de las empresas chinas

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Dirigente de los constructores Valerio Ayaviri y la Directora General del Trabajo, Elizabeth Molina. Twittear El ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Construcción de Bolivia, Valerio Ayaviri, y la Directora General del Trabajo, Elizabeth Molina, atribuyeron a los asesores bolivianos la responsabilidad por el incumplimiento de empresas chinas de la norma laboral nacional. Ayaviri sostuvo que asesores bolivianos conocen la normativa laboral que rige en el país, pero no están orientando bien a las empresas chinas en el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial, higiene ocupacional y seguro de salud. "Los asesores que habrían contratado estas empresas no habrían guiado", afirmó Molina, quien manifestó que debido a esta situación el Ministerio de Trabajo hizo capacitaciones a empleadores chinos.



"No estaban siendo bien asesorados (los empleadores chinos) porque no conocían la Ley General del Trabajo, como el pago de horas extraordinarias, incuso no sabían cómo debería manejarse la boleta de pago, seguros a corto y largo plazo", dijo la funcionaria. Según datos del Ministerio de Trabajo, 19 empresas chinas están registradas en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) en materia de construcción, de las cuales se constató que tres incumplieron la normativa y no ofrecían las condiciones laborales adecuadas. Estas tres empresas chinas fueron sancionadas económicamente: Shinohydro con dos multas de Bs120.000 y Bs670.000 en el tramo caminera Padilla-El Salto, Vicstar en Cochabamba con Bs80.000 y Shinopec en Santa Cruz con Bs420.000. La Directora Nacional del Trabajo señaló que otra causa para las denuncias contra empresas chinas de atropellos hacia empleados bolivianos es la falta comunicación, puesto que por diferencias culturales los asiáticos tienden a alzar exageradamente la voz, lo cual genera susceptibilidad.



La funcionaria y el dirigente sindical hicieron estas consideraciones en una conferencia de prensa conjunta en la cual afirmaron que son políticas las denuncias de maltratos de empresas chinas. Molina aclaró que la denuncia de que en la construcción de la carretera El Salto-Padilla un chino lanzó agua hervida a un boliviano en realidad se trató de un conflicto personal y no laboral, aunque el extranjero fue despedido y echado del país por Sinohydro. En el caso de unos supuestos despidos en este mismo proyecto, la funcionaria aseveró que 12 obreros bolivianos se retiraron voluntariamente de la obra. Acusó a la oposición de querer "demostrar de manera mentirosa" de que las empresas chinas no cumplen la norma laboral boliviana.