Declaran ilegal paro médico en La Paz y anuncian descuentos

Fotografia: Ministerio de Salud Agrandar la foto + El ministro de Salud Rodolfo Rocabado declaró ilegal el paro médico de 24 horas que se cumple la jornada de este martes y anunció que en coordinación con el Ministerio de Trabajo, se emitirá la instrucción para proceder al descuento a los trabajadores que acaten la medida de presión anunciada por el Colegio Médico de La Paz. Dijo que los médicos deben anteponer primero el juramento hipocrático y priorizar la atención en los servicios de salud a la población, en lugar de participar de una medida de presión que ocasiona perjuicios a los pacientes. Rocabado sostuvo que si el doctor Luis Larrea quiere sumarse a un conflicto ajeno como es de la UPEA, deberá hacerlo de manera personal y no generar perjuicios porque hay cirugías programadas y mucha gente que debería recibir atención hoy día. Sin embargo indicó que hay reportes que el paro no es contundente, aunque en hospitales de tercer nivel se nota algunas ausencias. El ministro Rocabado aplaudió la decisión de algún personal médico que asistió a su fuente de trabajo en una señal de compromiso con su vocación de servicio, en el entendido que la gente no tiene la culpa de esas movilizaciones.