Decreto 1788 autoriza gastos de representación para Evo y el Vice

El Decreto Supremo 1788, promulgado en noviembre de 2013, autoriza gastos de representación para el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera para sus viajes al exterior. El Ministerio de la Presidencia es la entidad que cubre esos gastos del Jefe de Estado. "Se autoriza la asignación de recursos suficientes por gastos de representación en viajes al exterior para el Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional, que los permita una digna representación acorde a su investidura...", se lee en el Decreto Supremo 1788, que fue puesto en vigencia por el presidente Morales el 7 en noviembre de 2013. El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas explicó que los gastos de representación hacen referencia al dinero que se emplea a nombre del Estado para, por ejemplo, comprar un recuerdo para un primer mandatario. El tema de los viáticos y gastos de representación cobró vigencia luego de que el Jefe de Estado visitara Rusia, Holanda y China, y recientemente el Vaticano, viajes que fueron cuestionados por la oposición y activistas debido a que consideran que se "gastaron" recursos del Estado "en viajes intrascendentes". Ante esa crítica, el Presidente afirmó -en rueda de prensa- que no conoce viáticos en los viajes que realiza al interior o exterior; además, que la delegación que lo acompaña es mínima, "todo por el tema de austeridad". De acuerdo a la norma, es el Ministerio de la Presidencia que se encarga de "asignar recursos suficientes para el pago de los costos de hospedaje, manutención y otros para el Presidente del Estado y/o la Primera Dama, como primera Autoridad del Estado Plurinacional". El artículo 8 del mencionado decreto también refiere que el Presidente y la comitiva oficial que lo acompañe en viajes internacionales podrán gozar de "un solo nivel de hospedaje". Se agrega que "los costos de alojamiento de los servidores públicos serán cubiertos por el Ministerio de la Presidencia, debiendo cada entidad asignar el 70% de viáticos al servidor público bajo su dependencia". ¿Quién paga su hotel? "El Presidente dijo que no conoce viáticos, entonces, ¿con qué dinero cubre los gastos en hotel y otros? Alguien debe erogar esos recursos; entonces debe existir una investigación de todos los gastos", sostuvo Cárdenas, quien dijo que otrora los gastos de la Vicepresidencia del Estado eran aprobados por el Congreso Nacional. Jorge Lazarte, quien fue delegado para Asuntos Políticos del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, dijo que los gastos de representación eran para el Presidente y otras autoridades de jerarquía. "Ahora las autoridades deben informar cuánto significa los gastos de representación. El Ministerio de la Presidencia corre con los gastos y puede ser que exista otra partida", expresó Lazarte.