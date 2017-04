Defender el 21F es defender la mentira, afirma Evo

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales afirmó hoy que defender los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 es lo mismo que defender la mentira, en referencia al llamado caso Zapata. "(Los opositores) dijeron también que van a defender el voto del 21 de febrero, eso es defender la mentira. Como (estos políticos) vienen de la mentira quieren defender la mentira, que lo defienda es su derecho", dijo en conferencia de prensa esta mañana en Palacio. La pasada semana, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga; el exvicepresidente Victor Hugo Cárdenas; el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina; el gobernador de Santa Cruz y presidente del Movimiento Demócrata, Rubén Costas; y el alcalde de La Paz y secretario general de SOL.bo, Luis Revilla, hicieron conocer un manifiesto en el que demandan que se respete la voluntad del soberano que el 21F dijo No a una tercera reelección continua de Morales. En la consulta de 2016, un 51% del electorado dijo No a otra reelección consecutiva, pese a la millonaria campaña electoral del MAS encabezada por el Presidente y el Vicepresidente. Morales, después de conocer los resultados oficiales de la consulta, dijo que respetará la decisión del pueblo, pero desde 2016 hasta ahora fue cambiando de posición. En un momento dijo que faltaba un "segundo tiempo" del referendo, que no estaba "preparado" para irse a su casa y recientemente el MAS responsabilizó de su derrota electoral a la "mentira" que habrían urdido opositores y medios de comunicación sobre la relación entre el Presidente y su expareja Gabriela Zapata, ahora encarcelada. El Jefe de Estado sostuvo una relación sentimental con Zapata hasta 2007 cuando tuvieron un bebé que "lamentablemente" falleció, según la versión de Morales. El menor fue registrado en una oficina de registro civil en la ciudad de Cochabamba por el Presidente y su pareja, según la oficial que inscribió al niño que no fue llevado a la notaria. Morales pagó 20 bolivianos por ese trámite. Hasta ahora los progenitores no dieron explicaciones convincentes sobre lo que ocurrió con el menor. La madre dijo que el niño murió mientras el padre cambió de versión y dijo que el niño "nunca existió" y ninguna instancia judicial investiga estas contradicciones. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario