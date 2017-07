Defensa analiza eliminar algunos bonos de las FF.AA.

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Defensa analiza suprimir algunos bonos que reciben los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y fusionar otros debido a que los mismos se legalizaron con una norma que ya no se acomoda a la actual coyuntura.

"No puede un general tener un sueldo básico de unos 5.000 bolivianos. Estamos viendo suprimir algunos (bonos) de repente y soldar otros. Eso hay que arreglarlo para que no haya distorsiones", anunció ayer el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en una conferencia de prensa.

La autoridad no precisó si esta posible supresión de bonos implica en sí una reducción del sueldo total de los militares. Es posible que los beneficios eliminados no figuren en las planillas, pero esos montos se fusionen al salario básico o a otros bonos.

La declaración de esta autoridad se hizo a raíz de un reportaje publicado por Página Siete el pasado domingo en el que se indicó que los miembros de las FFAA tienen hasta nueve bonos que multiplican sus haberes básicos, los cuales al parecer se aprobaron de forma arbitraria en épocas pasadas.

En el mismo reportaje se informó que los militares ganan hasta más del doble que los policías en rangos similares. Por ejemplo, (según datos aproximados) un suboficial maestre del Ejército recibe 12.513 bolivianos al mes, mientras que un suboficial superior de la Policía obtiene 5.451 bolivianos. Las diferencias se repiten en todos los grados.

Ferreira recordó que en las épocas de las dictaduras se aprobó la Ley de Administración del Personal de las FFAA, la cual legaliza los mencionados bonos. Casi 40 años después la norma no fue derogada y sigue vigente.

El Ministro contó que se reunió con los jefes militares y coincidieron en que esto se debe revisar, pues no es posible que un general gane menos de 6.000 bolivianos como haber básico y sus bonos sean el doble de esto.

"Habría que soldar el bono de antigüedad al básico. Hay otros bonos que habrá que discutir, el jerárquico, por ejemplo, no tendría para mí sentido, pero hay otros que son fundamentales", resaltó el Ferreira.

Se sabe que los militares tienen entre sus bonos uno de antigüedad, cinco por diplomados, otro por egresar de la Escuela Militar de Ingeniería, uno por jerarquía, otro por frontera y otro por Servicio Auxiliar.

Por otro lado, el titular de Defensa indicó que se publicó que los generales ganaban más que el presidente Evo Morales y que esto era falso. Página Siete no informó tal extremo, se precisó que el salario máximo de un general puede llegar a los 18.790 bolivianos. El mandatario gana 22.987.

Finalmente, el Ministro indicó que no es cierto que los bonos triplican los sueldos de los militares, pero él reconoció que el haber básico aproximado es de 5.000 bolivianos y el total ganado (más los bonos legalizados hace 40 años) supera los 17.000 bolivianos.

Se planteará a la Asamblea Legislativa las observaciones

La revisión que se haga de la antigua norma que legalizó los bonos de las FFAA se derivará a la Asamblea Legislativa para generar una nueva norma que regule los beneficios percibidos por los militares.

"Se está discutiendo y lo vamos a plantear en el Legislativo. Hay la absoluta confianza y certeza que tenemos que modificar esto", informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

La autoridad explicó que el Alto Mando Militar está de acuerdo en que ya es tiempo de modificar una norma que data de hace cuatro décadas. "Las Fuerzas Armadas están de acuerdo, ellos creen que hay que soldar el haber básico al bono de antigüedad (...), lo estamos viendo. Quedamos en que el Alto Mando presentará un informe el siguiente lunes".

