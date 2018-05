Descartan impacto de alza de tarifas en provisión de agua

Fotografia: Jorge Gutierrez / El Deber Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Energía descartó que el reajuste de precios a la tarifa eléctrica aplicado este mes impacte en los costos de las cooperativas que brindan el servicio de agua potable y alcantarillado. Rafael Alarcón, ministro de Energía, en declaraciones a El Deber Radio, dijo que el incremento no tiene ningún impacto en el servicio de agua potable y alcantarillado porque el ajuste es solo para la categoría domiciliaria, no para las cooperativas que brindan el servicio. "No fue afectada la categoría de provisión de agua potable para el ajuste, entonces no hay variación como señalan", explicó la autoridad. El incremento en el precio se aplica a los consumos mayores a 500 kw/hora tienen una variación y también los de 1.000 kw/hora. Sobre los reclamos de los vecinos, sostuvo que están socializando con diferentes organizaciones, juntas vecinales y agregó dijo que tienen un programa de reuniones para explicar a la población. Agregó que el objetivo es evitar el derroche de energía eléctrica, que es un mínimo porcentaje comparado con los más de 2,3 millones de usuarios que hay en Bolivia. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario