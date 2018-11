Designan a Lidia Iriarte Tórrez vocal titular del TSE

Fotografia: Senado Agrandar la foto + Twittear La Asamblea Legislativa Plurinacional聽(ALP) aprob贸 este lunes la resoluci贸n de designaci贸n de Lidia Iriarte T贸rrez, la 煤nica vocal suplente que quedaba en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como titular a partir de este lunes.聽La resoluci贸n聽garantiza que la Comisi贸n Mixta de Constituci贸n revis贸 que la ciudadana cuenta con el registro de solvencia fiscal, que no tiene antecedentes penales ni procesos que le impidan ejercer el cargo, por lo que recomend贸 la designaci贸n. El nombramiento se realiz贸 con el objetivo de llenar las acefal铆as causadas por las renuncias de dos vocales titulares al TSE: Jos茅 Luis Exeni y Katia Uriona. La convocatoria establec铆a聽como requisitos: tener m谩s de 30 a帽os, no tener pliego de cargo ni sentencia ejecutoriada, procesos por delitos de violencia de g茅nero o contra la familia; inscripci贸n en el padr贸n electoral, no tener militancia pol铆tica, no haber sido dirigente ni candidato de partido alguno, no tener parentesco hasta cuarto grado con funcionario y funcionaria del TSE, como con autoridades pol铆ticas. Adem谩s,聽renunciar a la membres铆a de cualquier logia; renunciar a la direcci贸n ejecutiva de asociaci贸n, cooperativa, instituci贸n u organizaci贸n empresarial, social o c铆vica que pueda influir en el libre ejercicio de sus funciones. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario