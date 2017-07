Detienen dos carabineros que intentaron darse a la fuga, según informó el gobierno

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Gobierno informó hoy, mediante un comunicado, que los dos carabineros de Chile intentaron darse a la fuga por lo que "fueron reducidos" y detenidos por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Potosí en el paso no habilitado Isma, Hito 52. Los carabineros chilenos, identificados como el suboficial Jaime Rúben Díaz Pezo (51) y el cabo segundo Nicolás Antonio Morales (27), fueron detenidos a las 10:00 luego de que cruzaron la frontera de forma ilegal cuando perseguían un vehículo reportado como robado. "Cruzaron la frontera ilegalmente en un patrullero, a gran velocidad, y al percatarse de la presencia de policías bolivianos intentaron darse a la fuga, por lo que fueron reducidos", se lee en el comunicado. Ambos funcionarios pertenecen a la Tenencia Ujina, dependiente de la segunda comisaría de Pozo Almonte. Según José fuentes, jefe de Patrulla de la Felcn de Potosí, los carabineros no hicieron caso al alto policía. "Tratamos de pararlos, siendo vanos los intentos tuvimos que hacer uso de un arma de fuego disparando al aire, no se detuvieron, disparamos a su llanta", expresó. Durante la revisión del vehículo marca Dodge RAM con sigla AP 21-27 se encontró un fusil M-4 con 18 proyectiles; una pistola 9 milímetros con 15 proyectiles y un revolver 38 milímetros con 6 proyectiles. Asimismo, se hallaron dos chalecos antibalas y dos cascos verdes, modelo MKH/PA2. Posteriormente, los carabineros fueron trasladados a un retén en la localidad potosina de Uyuni, donde se trasladó el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Quiroga, para "verificar los antecedentes y situación de los detenidos y coordinar las acciones necesarias". Por su parte, la vocera del Gobierno de Chile, Paula Narváez, indicó que el Ejecutivo de ese país se encuentra negociando con las autoridades bolivianas la devolución de los dos carabineros. "El Gobierno de Chile a través de sus autoridades ha tomado contacto oficial con las autoridades de Bolivia para coordinar las acciones a seguir y realizar las gestiones necesarias para que los policías chilenos sean devueltos a territorio nacional", informó esta tarde Narváez. El hecho sucede pocos días después de que se expulsara de Chile a nueve bolivianos que fueron detenidos en la frontera cuando combatían el contrabando. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario