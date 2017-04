Diputado: Ley contra ropa usada busca generar empleo

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El presidente de la brigada parlamentaria de La Paz, Víctor Ramírez, aseguró este martes que el proyecto de Ley Competencial y Concurrente que ordena a los 379 municipios decomisar la venta de ropa usada, apunta a la reconversión de los actuales comerciantes a potenciales microempresarios que generen empleo digno a través en la industria textil. Ramírez es un dirigente de los microempresarios y diputado del MAS que representa a este sector y en condición aseguró que hace nueve años, se emitió un decreto supremo que prohíbe la internación de ropa usada en frontera, pero lamentablemente las alcaldías no acataron los reclamos del gobierno central. Dijo que los municipios continuaron otorgando licencias, haciendo mucho daño a la economía. Aclaró que la ley competencial no quita puestos de ventas a los comerciantes. sino que aumenta competencias para que las alcaldías controlen y decomisen en las ciudades la venta de ropa usada. El legislador aclaró en entrevista concedida al canal estatal, que además de esta ley del decomiso, hay otra ley a favor de las microempresas, donde el Estado se obliga a proporcionar capacitación e innovación tecnológica a aquel productor que no tenga esas condiciones. Precisó que habrá un fondo específico a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) destinado a canalizar créditos con intereses especiales y el Estado por su lado fomentará el consumo, porque hay que concientizar a la población que la ropa usada trae enfermedades. Ramírez manifestó que el objetivo es generar mayor empleo y trabajo digno a través de la reconversión productiva, y promocionar los mercados nacionales a través de campos feriales como en el caso del El Alto. El asambleísta negó que el proyecto de ley sea inconstitucional, porque su elaboración fue producto de un trabajo conjunto entre Conamype y el Ministerio de Producción y Economía Plural para que sea una ley sin ninguna debilidad legal. Aclaró que el proyecto de ley señala que los concejos municipales tendrán la competencia para regular la prohibición, el decomiso y destino de la ropa de usada. La Aduana por su lado asumirá el control con más fuerza en las fronteras. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario