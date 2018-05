Diputados aprueban voto electrónico para bolivianos en el exterior

Fotografia: Diputados Agrandar la foto + Twittear La Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle el proyecto de Ley que modifica la Ley de Migración, que busca efectivizar y desburocratizar el proceso de adquisición de la nacionalidad boliviana. La norma contempla la posibilidad de aplicar el voto electrónico en el exterior. "A efecto de garantizar el ejercicio del derecho al voto de los bolivianos y las bolivianas residentes en el extranjero, el voto podrá ser electrónico, aplicando lo establecido en el parágrafo I del presente artículo", detalla uno de los fragmentos del texto. En la víspera la titular de esa instancia legislativa, Gabriela Montaño, aseveró que se permitirá que un compatriota "pueda obtener su nacionalidad boliviana después de los 18 años sin trasladarse a Bolivia, que es algo fundamental; y lo segundo, que el empadronamiento sea permanente". Actualmente, los connacionales menores de 18 años tramitan su nacionalidad boliviana en oficinas consulares o consulados; sin embargo, a partir de los 18 años debían llegar hasta Bolivia para obtener su nacionalidad boliviana, lo cual es difícil por los gastos que dicha tramitación implica. "Esto significa manipulación, fraude, similar a la fórmula chavista, a la fórmula venezolana para no respetar nuestro voto. Ellos saben que están muy mal en el país y por eso optan por esta estrategia que tiene fines oscuros", advirtió el diputado Gonzalo Barrientos. Montaño resaltó que la norma es un paso para la implementación del adelanto tecnológico de cara a futuras elecciones. "Abre el candado para que si en algún momento se diera la posibilidad de tener voto electrónico en el exterior, no haya ese candado en la ley", sostuvo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario