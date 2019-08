El 27 de agosto, ABT amplió permiso de desmontes

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) autoriz贸 el 27 de agosto la ampliaci贸n del plazo para la presentaci贸n de planes de desmonte y autorizaciones de quemas en Santa Cruz. La medida fue realizada 聽en medio del desastre departamental medioambiental provocado por los incendios forestales en la Chiquitania, incluso con la declaraci贸n de "pausa ecol贸gica". "Ampliaci贸n de plazo: para presentaci贸n de planes de desmonte e informes de ejecuci贸n, autorizaciones de quema, uso propio y 聽vol煤menes menores", 聽se lee 聽en el comunicado emitido por el director regional de la ABT Santa Cruz, Gabriel Monta帽o. Monta帽o dijo que el tema de los incendios forestales es "pol铆tico" y 聽fue distorsionado. 聽 "Esta nota va dirigida a los instrumentos de gesti贸n que presentan en la departamental de Guarayos habiendo una unidad operativa (...). 驴Cu谩l es el mensaje?, de descentralizaci贸n para que todos los usuarios forestales y agrarios presenten su instrumento de gesti贸n dentro de su jurisdicci贸n", se帽al贸. Sobre 聽 por qu茅 se ampli贸 la fecha para la quema y el desmonte pese a las 聽alertas que indicaban que las condiciones clim谩ticas no eran favorables, Monta帽o dijo que es necesaria una pol铆tica de Estado para evitar quemas en agosto por los fuertes vientos "porque no se podr谩 聽controlar". "Hay que aclarar que el 97% de las quemas son ilegales, solo el 3% autoriz贸 la ABT y seg煤n el an谩lisis del observatorio se ha podido determinar que el 70% cae en sabanas, pastizales y chaparrales y en bosque de producci贸n forestal permanente s贸lo el 20%", dijo. Se帽al贸 que, una vez anoticiada la ABT sobre la "pausa ecol贸gica", la nacional determin贸 dejar sin efecto el comunicado. "De buena fe se dio el plazo de un mes y a partir de octubre, eso fue en la ma帽ana, y al mediod铆a el Presidente sac贸 la pausa ecol贸gica", expres贸. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario