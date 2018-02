El Gobierno dicta emergencia por desastres

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El gabinete de ministros aprobó hoy la declaratoria de estado de emergencia ante los desastres naturales que afectan a varios departamentos del país, informó el presidente Evo Morales, quien pidió a la oposición no hacer "campaña política" con la tragedia de las familias afectadas por lluvias, inundaciones, riadas y mazamorras. "El gabinete ha aprobado declarar estado de emergencia para atender a las familias por inundaciones en municipios de toda Bolivia eso significa como mover recursos económicos para las familias afectadas por inundaciones", dijo en conferencia de prensa. El jefe de Estado manifestó que el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF ofreció otorgar créditos con facilidades y de manera inmediata para atender la situación de emergencia en el país que afecta a 6.129 familias según el reciente reporte de Defensa Civil. La más reciente emergencia se vivió, ayer, cuando se desbordó el río Taquiña que generó cientos de toneladas de mazamorra y agua que cubrieron calles y viviendas del municipio de Tiquipaya, en el departamento central de Cochabamba. Morales convocó a la oposición a no hacer "campaña política" con la tragedia de las familias, por el contrario, dijo que la obligación es atender de manera conjunta la situación. "Convocar a la oposición que no haga campaña política con familias afectadas, todos debemos unirnos, organizarnos para atender de manera conjunta a las familias", dijo. El lunes, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, alertó de una campaña del "miedo" en redes sociales y medios masivos de información, que recurre a la mentira y la tergiversación, en momentos en que Bolivia afronta riadas e inundaciones a consecuencia del cambio climático.

