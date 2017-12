El MAS archiva proyecto de ley de información responsable

Fotografia: Cámara de Diputados Agrandar la foto + Twittear El cuestionado anteproyecto de ley que pretendía la sanción a ejecutivos de medios de comunicación fue archivada y no será objeto de tratamiento, confirmó el jefe de bancada del oficialismo, David Ramos.



La Presidenta de la Cámara de diputados, Gabriela Montaño, también dijo que este anteproyecto será archivado de manera definitiva.



Ramos dijo que mientras el MAS sea la principal fuerza política del parlamento, no será repuesta y existe la decisión política de no tratar el tema en adelante. La decisión será comunicada a los gremios que protestaban por este anteproyecto. "Ayer conversamos con la presidenta Gabriela (Montaño) y hemos acordado que definitivamente esta iniciativa no puede prosperar", dijo hoy a radio Erbol el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.



En la víspera la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) calificaron de "nueva ley mordaza" el proyecto normativo de "información responsable" que cuatro diputados del MAS presentaron al Legislativo y se declararon en "estado de emergencia".



La máxima autoridad de la Cámara Alta, agregó: "transmitir una palabra de tranquilidad a los colegas en particular, a los dueños de los medios de comunicación y toda la gente que está vinculada al ámbito del periodismo y la comunicación social; no hay por qué preocuparse".