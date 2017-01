El MAS reajustará sus direcciones políticas en el país

Agrandar la foto + Twittear El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, anunció que se llevará adelante una reorganización de las direcciones políticas del masismo en todo el país. Advirtió, además, que ya no permitirán que se intente dividir a las organizaciones sociales ni a la dirección nacional del partido. "Nuestra tarea principal es reorganizar las direcciones políticas a nivel nacional en todos los departamentos y en todas las regiones, conjuntamente con nuestras organizaciones sociales", manifestó el dirigente García. Al respecto, Rodolfo Machaca, integrante de la comisión política del MAS, informó que mañana tienen previsto llevar adelante una reunión nacional del partido oficialista. El encuentro -dijo- estará liderado por el presidente Evo Morales. En esa actividad se definirá la agenda 2017 del partido. Uno de los temas que se tiene previsto abordar será el relacionado con el ámbito orgánico. "En esa área se va a diseñar una estructura que va a requerir muchas renovaciones en las direcciones departamentales, como también en las regionales, provinciales y seccionales", agregó Machaca. Agenda 2025, el objetivo Los dirigentes entrevistados coincidieron en que la dirección nacional de esta tienda política se trazó como metas: consolidar la denominada Agenda Patriótica, apuntalar el tema de la reelección de Morales y afianzar el ámbito productivo con miras incluso a la venta de artículos al exterior, entre otros objetivos. "Nosotros estamos en ese camino de nuestra agenda 2025; por ejemplo, que tenemos trazada una meta de cumplir y eso es una tarea para la dirección nacional y para nuestro Presidente: cumplir la Agenda 2025", afirmó García, vicepresidente del MAS. Machaca también mencionó que entre los asuntos a los que se dará prioridad en la reunión de mañana está el de la habilitación del Jefe de Estado para los comicios de 2019. Otro punto que se discutirá en el encuentro indicado es el de la agenda productiva. "En el área productiva tenemos muchos desafíos para poder trabajar: el desarrollo productivo, la alimentación... La producción de alimentos tiene que ser masiva, garantizada y también con miras a la exportación", comentó. Machaca mencionó que los nuevos ministros del gabinete deben velar por el "éxito" del gobierno de Morales. "Nosotros vamos a ser estrictos vigilantes", advirtió. El vicepresidente del partido en función de Gobierno expresó que no se permitirá que los dividan, dado que "anteriormente algunas veces, muchos alcaldes, algunos ministros han estado fraccionando a nuestras organizaciones sociales, a nuestras direcciones políticas". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario