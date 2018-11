El MAS teme perder las elecciones por las RRSS

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales habl贸 ayer por primera vez de la posibilidad de perder las elecciones generales de 2019, y asegur贸 que este escenario podr铆a darse por las "mentiras" que se publican en redes sociales, la "guerra digital" y la p茅rdida de bases. "Nuestra desventaja es la guerra digital, la guerra de Internet, 茅sa es nuestra debilidad. Debemos prepararnos, no por culpa de la guerra digital podemos perder las elecciones", afirm贸 el mandatario en el acto de proclamaci贸n de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), ayer en el Parlamento de Unasur. El mandatario tambi茅n dijo que los opositores buscan tomar el poder para entregar las obras que deja su gesti贸n, por lo que mostr贸 su preocupaci贸n "驴Si perder铆amos (las elecciones), para qui茅n estamos trabajando?", se pregunt贸 el mandatario, al se帽alar que hay opositores como por ejemplo el alcalde suspendido de Cochabamba, Jos茅 Mar铆a Leyes, que pone su fotograf铆a en las obras del MAS. "Eso nos duele", indic贸 Morales. Por ello, el jefe de Estado convoc贸 a sus bases a trabajar duro en la campa帽a electoral y a no ser "sectarios". "No podemos ser sectarios, tenemos que convencer m谩s votos. A un compa帽ero que est谩 con dudas hay que explicar y dar datos", recomend贸. En el acto, que sirvi贸 para proclamar al binomio oficialista (ambos inhabilitados por el 21F), no estuvo el vicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera, quien en su momento dijo que ya no repostular铆a. 驴Garc铆a vice? La secretaria ejecutiva de la Confederaci贸n Nacional de Mujeres Campesinas Ind铆genas Originarias, Segundina Flores, proclam贸 s贸lo al presidente Morales y no nombr贸 al Vicepresidente. "Vamos a proclamar a nuestro hermano presidente Evo Morales (...), presidente Evo, nosotros, de este Pacto de Unidad, queremos que contin煤e trabajando",asever贸. En tanto, el secretario ejecutivo de la Confederaci贸n Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, explic贸 que el Pacto de Unidad debe garantizar que Morales contin煤e con su mandato. "Usted es el 煤nico l铆der que nos ha devuelto la dignidad, la democracia, el poder econ贸mico a este pa铆s", indic贸. 聽 CIDH ACEPTA AUDIENCIA POR 21F La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibir谩 en audiencia a una delegaci贸n de instituciones que explicar谩 ante los jueces las vulneraciones a los derechos pol铆ticos por el Estado al no obedecer el mandato del referendo del 21F que dijo No a la repostulaci贸n de Evo Morales. Seg煤n el calendario, la CIDH realizar谩 su 170 periodo de sesiones entre el 3 al 7 de diciembre en su sede de Washington. La Corte recibir谩 el 5 de diciembre a la Fundaci贸n Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundaci贸n de los Derechos Humanos para escuchar sus alegaciones por el 21F. El Gobierno boliviano tambi茅n pidi贸 audiencia y dar谩 su contraparte. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario