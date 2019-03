El Presidente anuncia nuevas exploraciones

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales se帽al贸 ayer que en las siguientes semanas anunciar谩 nuevos trabajos de exploraci贸n hidrocarbur铆fera en Bolivia y record贸 que el pa铆s tiene planificado la construcci贸n de un gasoducto desde la localidad de Villa Montes hacia Paraguay para la generaci贸n de 4 a 5 megavatios d铆a de electricidad. Agreg贸 que tambi茅n tiene prevista la habilitaci贸n de otro gasoducto hacia Ilo, Per煤, y de una planta de gas natural licuado para "disparar gas a China". "Algunos dicen que no hay exploraci贸n (...). No quiero comentar anticipadamente. Las pr贸ximas semanas nuevamente vamos a demostrar, vamos a informar nuevas exploraciones, nuevos descubrimientos de nuevos megacampos en Bolivia", enfatiz贸. Por otro lado, el primer mandatario manifest贸 que en el tema energ茅tico se prev茅 concretar este a帽o una reuni贸n con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, para la exportaci贸n de al menos 100 megavatios de electricidad a ese vecino pa铆s. "Queremos que la energ铆a tambi茅n sea un centro econ贸mico que permita captar muchas divisas para el pueblo boliviano", agreg贸. El Presidente dijo que "Bolivia, con su propia particularidad, tiene mucha esperanza, mucho futuro, en estos cuatro rubros agropecuario, energ茅tico, hidrocarburos, minero. Industrializando, eso garantiza el crecimiento econ贸mico". 聽 HIZO EL AVISO DESDE EL TR脫PICO El presidente Evo Morales habl贸 del tema hidrocarbur铆fero, y otros, durante la conducci贸n del programa "Caminando junto al pueblo", que difunde la "Radio Kawsachun Coca", desde la localidad de Lauca 脩, en el tr贸pico del departamento central de Cochabamba. El ministro de Obras P煤blicas, 脫scar Coca, acompa帽贸 al mandatario en todas sus actividades. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario