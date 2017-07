El exasesor que cayó con droga fue designado director de Andina en 2006

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Gutiérrez, en el círculo blanco, fue el único que no se puso traje y corbata para jurar en mayo de 2006 Twittear Amparo Gutiérrez parece cansada de que en los círculos internos del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ningunee el nombre de su hermano, que gente a la que ella considera que tiene poca moral diga que está ensuciando el proceso de cambio y que, desde que Rómer Gutiérrez Quezada cayó preso en Brasil acusado de traficar casi 100 kilos de cocaína, se lo quiera hacer pasar por un simple activista del MAS. De pronto, la diputada suplente del oficialismo recuerda algo. Es una imagen difusa. Ni siquiera tiene precisión del año, pero sabe que vio en la tele a su hermano feliz recibiendo el memorándum como director de YPFB Andina. En su mente quedó grabada la imagen del 'gordo' recibiendo un papel del entonces presidente de la estatal petrolera, Jorge Alvarado. Fue en 2006. El lunes 7 de mayo, seis días después del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, Jorge Alvarado citó a un grupo de personas a La Paz para posesionarlas como directoras de las nacionalizadas Chaco, Andina, Compañía Logística de Hidrocarburos y las refinerías Gualberto Villlarroel y Guillermo Elder Bell. En la lista de Andina, el nombre de Rómer Gutiérrez aparece junto a Óscar de la Fuente y Reynaldo Marín, como director. En la foto de grupo, Gutiérrez Quezada está muy a la derecha, separado del resto. Lleva una barba de candado, sin bigote y es el único varón que no luce un traje nuevo y corbata. Está de chamarra de cuero y botines de obrero. Los recuerdos

Al haber sido líder hasta esta semana de la Organización Che Guevara MAS-IPSP, se creyó que Chato Peredo, expresidente de la Fundación Che Guevara y exconcejal del MAS, lo iba a recordar. Pero no era de su grupo. Aclaró que la fundación no tenía nada que ver con la organización, que Gutiérrez formó parte del grupo que se salió de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y se plegó al MAS, usando el nombre del Che para apegarse a la izquierda, pero él siempre estuvo en contra de incorporar a gente con pasado de derecha. "Puede ser que haya sido director. Toditos esos recibieron buenas pegas", dijo. El que sí lo recuerda es Saúl Ávalos. En ese tiempo era candidato a constituyente, pero luego llegó a ser un efímero ministro de Hidrocarburos. "No conozco el detalle, solo sé que él habría sido designado, no sé qué año, ni en qué gestión ni por encargo de quién, pero que Rómer Gutiérrez fue designado, fue, pero no sé más que eso", dijo anoche. Ávalos explica que esas designaciones dependen del presidente de YPFB y no recordaba quién estaba en el cargo. Era Julio Alvarado, que luego fue diplomático en Venezuela. Ese día, el 8 de junio de 2008, arengó a sus posesionados. "A partir de ahora, en las empresas Chaco, Andina y Transredes, la conducción política pasa a manos de YPFB", dijo. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si llegó a asumir como director. Las petroleras interpusieron diferentes quejas ante el Gobierno y exigieron seguir los pasos legales para las designaciones. En la memoria de la gestión 2005-2006, aún bajo administración extranjera, no figura Gutiérrez y para 2007, cuando Gary Daher era vicepresidente del directorio, el exasesor de Melody Téllez ya no estaba. "No te conozco"



La cúpula del Gobierno sigue sin hablar sobre el guevarista. Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera esquivó la pregunta en Santa Cruz y, en una rueda de prensa en La Paz, Carlos Romero, ministro de Gobierno, lo desconoció.

Aseguró que Gutiérrez Quezada no tuvo acceso al Gobierno, que solo aparece en actos públicos fotografiándose con gente del Gobierno, y esa es una historia sin fin. Aseguró, además, que Inteligencia de la Policía no tenía información de sus actividades.



"Si habríamos tenido información, seguramente hubiéramos procedido de otra manera; no teníamos algún antecedente de esta persona, solo que aparecía como activista con algún grupo de jóvenes. Alguna vez lo hemos visto en actividades con alguna organización de juventudes y obviamente en algunos eventos públicos él se ha fotografiado con diferentes personas", dijo el ministro, que no explicó si en Bolivia se le iba a iniciar una investigación por tráfico de drogas.

Por el momento, el hombre que se fotografió con medio Gobierno está acusado de narco, guarda detención en Pinheiros, a la espera de ser trasladado a la cárcel de Itaí, en San Pablo.