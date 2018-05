Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales informó ayer que determinó la suspensión del programa gubernamental "Bolivia cambia, Evo cumple" por esta gestión. Esta medida tiene el objetivo de dar mayor énfasis a los proyectos productivos en las distintas regiones del país. El Primer Mandatario hizo este anuncio tras comentar que el alcalde del municipio de Arque, Casto Coaquira, le hizo entrega de algunos proyectos para beneficiarse de este programa gubernamental. "Yo quiero ser muy sincero hermano alcalde, me ha presentado proyectitos, pero este año hemos suspendido el programa 'Bolivia cambia'. No va a haber este año, el próximo año nuevamente (regresará). Este año estamos priorizando proyectos productivos", aseguró Morales durante la entrega de la casa municipal de la Alcaldía de Arque del departamento de Cochabamba. El Presidente dijo que el programa "Bolivia cambia, Evo cumple" sólo destinaba tres millones de bolivianos por municipio, pero que ahora Arque recibirá una inversión de cinco millones de bolivianos para proyectos de riego y 3,5 millones de bolivianos para proyectos de agua potable. "Ya sabe hermano alcalde, con apoyo técnico tiene que presentarme rápidamente sus proyectos", agregó Morales. Este programa estatal, dependiente del Ministerio de la Presidencia, inició el 2006 con ayuda del Gobierno de Venezuela. Tras varios años de existencia se logró financiar con recursos estatales proyectos sociales, educativos, deportivos y de salud en los distintos municipios y departamentos de Bolivia. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario