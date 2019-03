El retorno del soldado leal Juan Ramón Quintana

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Cuando en el a√Īo 2017, dejo el ministerio de la Presidencia y fue como embajador a Cuba, los rumores en los pasillos de la pol√≠tica anunciaban que el hombre fuerte del gabinete de Evo Morales, hab√≠a perdido la confianza del presidente; que hab√≠a sido remitido a un exilio caribe√Īo y ah√≠ esperar√≠a su jubilaci√≥n. Pero errados los opositores como siempre, la alquimia dorada o su corta ausencia de las alfombras palaciegas lo fortalecieron. Muchos militantes del MAS, los m√°s duchos en las lides de la pol√≠tica, apuntaron su salida como un desacierto. Dec√≠an que Evo requer√≠a un le√≥n cerca, haciendo una comparaci√≥n a los fouch√© desencantados de todos los reg√≠menes. Su apreciaci√≥n un√≠a cabos en torno a una especie de tributo: en los momentos dif√≠ciles de cualquier Gobierno necesitas un hombre fuerte. Alguien que ponga orden en las respuestas ante la prensa, donde desde su salida muchos cayeron en ingenuas contradicciones.¬† De la misma manera al interior de MAS, "en las pugnas internas que ocasionaron fracturas, falt√≥ quien pusiera orden", era lo que se escuchaba. Su retorno al gabinete tiene diferentes lecturas. Ahora la misi√≥n del soldado leal del presidente es ganar las elecciones, las m√°s dif√≠ciles que tendr√° el oficialismo. El desgaste del Gobierno no es algo poco visible. La derrota del 21 F de 2016 se encuentra instalada en la gente. El haber forzado la reelecci√≥n y otros aspectos ligados a la gesti√≥n de Gobierno, ponen cuesta arriba dicha tarea. El c√≥mo Quintana enfocar√° la direcci√≥n de campa√Īa ser√° la pauta de la agenda y el clima electoral que se vivir√° en Bolivia el 2019. Circulan rumores itinerantes que hacen eco. Por ejemplo, se dice que Juan Ram√≥n est√° empe√Īado en la reelecci√≥n y que para eso habr√≠a pedido que adem√°s de su puesto en el gabinete, asuma el dif√≠cil reto de dirigir la campa√Īa. Habr√° que ver si tiene la capacidad de reinventar la propuesta del MAS, para recuperar el eslab√≥n de la confianza p√©rdida. De aquellos que apoyaron en elecciones previas al 21 F.¬† Acordemos que el discurso indigenista, la Pachamama, la inclusi√≥n social y el discurso de la confrontaci√≥n, entraron en una curva descendente que no pega en el votante. De la misma manera despu√©s de casi 14 a√Īos de Gobierno ya no se puede seguir echando la culpa al pasado. Quiz√°s el punto de partida para la elaboraci√≥n de propuestas electorales sea revisar las metas del Plan de Desarrollo Econ√≥mico y Social 2016 - 2020, si el PIB proyectado para el 2020 de US$ 57.000 millones aun es factible.¬† Analizar los proyectos de industrializaci√≥n realizados en YPFB, el Salar de Uyuni o el del ingenio de San Buenaventura y, por otra parte, ver la rentabilidad de todas estas obras. Habr√° que preguntarse tambi√©n qu√© pas√≥ con todos los proyectos de energ√≠a hidroel√©ctrica administrados por ENDE que a la fecha no han redituado m√°s kilovatios de los anunciados. Es el caso de Rositas, Miguillas, Iviriz√ļ, entre otros.¬† Y d√≥nde qued√≥ el plan de ser el centro energ√©tico de Suram√©rica. En el √ļltimo a√Īo el Gobierno realiz√≥ un viraje y acept√≥ que el empresario privado no sea contrincante y que el trabajar de manera conjunta contribuye al crecimiento del pa√≠s. La famosa Alianza P√ļblico Privados APP de la que hablamos en estas p√°ginas. Este importante cambio que incluye la transmisi√≥n de nuevos conceptos de percibir el pa√≠s, que se los palpa en Santa Cruz y que es llevado adelante por el mism√≠simo Evo secundado por Carlos Romero, podr√≠a ser el punto de quiebre hacia un discurso y propuesta inclusiva en la que se sientan integrados empresarios, clase media y alta; que son las que mayor rechazo tienes aparentemente al Gobierno. Otra batalla que va perdiendo la actual administraci√≥n es la del entramado de las redes sociales, que hoy en Bolivia llega a aproximadamente seis millones de personas en edad de votar. En el tiempo actual, el activismo pol√≠tico ya no se realiza en las calles, pas√≥ a ser un activismo digital y que a partir de la elecci√≥n de Obama ha cambiado la manera de encarar cualquier tipo de campa√Īa pol√≠tica. Celulares, tablets y computadoras permiten a millones de personas participar de discusiones y expresar su pensamiento, sin tener que trasladarse a m√≠tines o decir lo que piensan. Son una valiosa herramienta para ganar adeptos de la noche a la ma√Īana. Por otro lado, la facilidad de crear noticias (verdaderas o falsas), no requiere m√°s de unos minutos frente a un celular y algo de creatividad. Un ejemplo es lo que sucedi√≥ con el Lamborghini, donde se realizaron un sinf√≠n de especulaciones y memes. El manejo de las redes sociales para fines pol√≠ticos se convirti√≥ en una ciencia de t√°cticas y estrategias; va m√°s all√° de poner un ej√©rcito de gente insultando o poniendo likes. Ya no se trata de una guerra de qui√©n tiene m√°s seguidores. Es la generaci√≥n de contenidos, la selecci√≥n de targets, analizar tendencias y los m√ļltiples usos de las plataformas digitales. El retorno de Juan Ramon Quintana y Luis Arce, los ministros más notables que tuvo Evo Morales a lo largo de sus 13 años de Gobierno, muestra la necesidad de contar con sus mejores soldados para una de las batallas más difíciles que enfrente el Movimiento Al Socialismo MAS desde que se instaló en el palacio hace 14 años.