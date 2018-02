En 10 días se conocerán resultados de la explosión del martes

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El viceministro de Seguridad Ciudadana Wilfredo Chávez dijo este jueves que la investigación sobre la segunda explosión en Oruro se declaró bajo reserva, por la complejidad del caso y pidió esperar el plazo de diez días para conocer los resultados del trabajo de la Policía Boliviana. "Las autoridades han determinado aquello, creo que es importante y razonable haber tomado esa decisión y esperar el término que la ley establece de diez días para conocer los resultados de las pericias que se están desarrollando en este momento en el lugar y en el laboratorio de la Policía Boliviana", declaró esta mañana a la red Pat. Chávez pide que se dé el tiempo necesario para brindar una información oficial y no ejercer una especie de presión para que no salgan informaciones que tal vez no sean las finales y luego recién se pueda imputar a los responsables cuando se los halle y el país conozca lo que ha ocurrido el martes pasado, manifestó. Aseguró que la Policía está desarrollando un trabajo de seguridad en las unidades educativas y hay un plan de cámaras de vigilancia en ciudades capitales e intermedias. "Dar ese mensaje de tranquilidad y también de responsabilidad: se van a dar con los autores, eso sí le podemos decir, demos un poco tiempo a la investigación. Estas investigaciones complejas demoran, es infame lo que ha ocurrido pero debe continuar la actividad en la ciudad", declaró. La autoridad evitó dar número de aprehendidos porque la investigación está bajo reserva y porque en cualquier momento puede cambiar el número de personas. "Se está haciendo un trabajo serio en el lugar para dar un resultado sólido de respuesta a la ciudadanía", dijo al invocar a los orureños a que retornen a la tranquilidad y no se dejen sorprender con lo que digan las redes sociales. El viceministro lamentó que las redes sociales hayan jugado nuevamente un papel muy triste en lo que ha ocurrido particularmente el martes y planteó que también se investiguen a los autores que dieron información totalmente tergiversada, indicando incluso que se está preparando el terreno para algo con fines políticos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario