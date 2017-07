En seis años, el Estado destinó más de Bs 73 millones a Cambio

Agrandar la foto + Twittear Desde 2010 hasta 2015, el Estado presupuestó más de 73 millones de bolivianos para el diario Cambio, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, procesados por el constitucionalista Carlos Bohrt.

En 2010, se destinó al matutino 6.240.673 de bolivianos; al año siguiente, el monto presupuestado ascendió a 13.191.888 de bolivianos. En 2015, el monto para el diario subió a 14.242.147 de bolivianos (más detalles en la infografía).

Página Siete se contactó con el director de Cambio, Óscar Alarcón, quien dijo que el medio depende del Ministerio de Comunicación; también se buscó a la ministra de esa cartera, Gisela López, para tener su postura al respecto, pero no se tuvo éxito.

Cambio tiene su sede en la ciudad de La Paz. Es el diario del Estado Plurinacional de Bolivia, un periódico de circulación nacional que fue fundado el 22 de enero de 2009. Una revisión de la publicación muestra que en la mayoría de sus ediciones plasma las noticias relacionadas al Gobierno y al partido gobernante Movimiento Al Socialismo.

Incluso, cada día, el matutino publica una separata exclusiva de los discursos del presidente Evo Morales, la cual se denomina "Discurso Presidencial"; en ese producto no sólo se difunden las palabras del Jefe del Estado, sino también los mensajes que el Primer Mandatario difunde a través de su cuenta en Twitter.

Cuando el rotativo celebró su aniversario, el medio se definió de la siguiente forma: "El matutino estatal Cambio cumple hoy, 22 de enero, ocho años de labor periodística, mostrando a diario un periodismo plural y objetivo en la gestión de Gobierno, encabezado por el presidente Evo Morales", y agregó: "Este primer periódico estatal nació por una iniciativa del presidente Evo Morales, en 2009, para mostrar a la población boliviana un periodismo transparente que refleje la realidad del Estado Plurinacional".

El Decreto 1097, del 7 de diciembre de 2011, establece que el Ministerio de Comunicación, tiene bajo su dependencia al periódico Cambio.

El Decreto 1097, del 7 de diciembre de 2011, establece que el Ministerio de Comunicación, tiene bajo dependencia a Cambio. Presupuesto Según los datos del Ministerio de Economía, procesados por Carlos Bohrt, el Estado destinó más de 73 millones de bolivianos a Cambio,