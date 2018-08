Envían a Comisión de Etica a diputado que fue filmado ebrio

Fotografia: Diputados Agrandar la foto + Twittear La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados decidió este jueves remitir a la comisión de ética a Domingo Soto Farfán, legislador suplente que protagonizó un escándalo público en estado de ebriedad y semidesnudo en el aeropuerto de Cochabamba. "Durante el retorno de la comisión de la Cámara de Diputados, quienes asistieron al desfile militar en Cochabamba, ha habido una situación, un incidente, que involucra a un diputado suplente, nuestro compañero Domingo Soto, que cometió faltas a nuestro reglamento, incurrió en hechos ofensivos y también no cumplió a cabalmente su responsabilidad que le fue asignada", sostuvo el titular oficialista, David Ramos. En la víspera, cerca de las 20:00, el legislador potosino estaba en presunto estado de ebriedad agredió a los pasajerosy se desnudó. Fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde debe estar arrestado por ocho horas. "Hoy todavía el diputado suplente está detenido, está haciendo algunas declaraciones a autoridades de Cochabamba y será la comisión de ética la que tendrá que investigar, y a través de esto, se establecerá una sanción de acuerdo al reglamento", agregó el jefe de bancada. Ramos insistió que será la comisión de ética la que defina el futuro del diputado suplente, sin animarse a adelantar cuál sería la sanción máxima que recibiría. Sin embargo, enfatizó que la pena debe ser ejemplar y que no habrá ningún tipo de protección. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario