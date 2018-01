Equipo jurídico boliviano prepara fase oral en La Haya

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El equipo de defensa jurídica de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se reunirá el fin de semana en La Haya para preparar los alegatos de la fase oral del juicio contra Chile para negociar una salida soberana al océano Pacífico, informó el viernes el canciller Fernando Huanacuni. El jefe de la diplomacia boliviana llegó esta jornada a la sede del máximo tribunal junto al equipo jurídico nacional para sostener una reunión de coordinación con los abogados internacionales que defienden la causa marítima. "Estamos preparando los detalles para mañana (sábado), la reunión importante que vamos a tener con el equipo internacional jurídico, con los cuales vamos a ultimar los detalles para esta etapa tan importante que se viene, los alegatos orales. Nosotros no estamos dejando nada al azar, estamos trabajando de manera responsable", dijo a televisión estatal. Bolivia instauró en 2013 una demanda contra Chile ante la CIJ para que cumpla ofrecimientos hechos a lo largo de la historia para negociar una salida soberana al océano Pacífico, la misma que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879. La anterior semana, la CIJ comunicó que las audiencias orales se realizarán entre el 19 y 28 de marzo, previo a la sentencia de ese juicio. "La Corte no dispone de una fecha precisa para emitir su fallo, pero la práctica señala que pueden transcurrir entre cuatro a ocho meses, lo que nos lleva a pensar que podríamos tener eventualmente un fallo en el curso de este año", explicó, por su parte, el agente de Bolivia ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé. La Paz sostiene que es tiempo de que Bolivia y Chile sanen sus viejas heridas y confía en que la Corte de La Haya emita un fallo que contribuya a la paz e integración de dos pueblos hermanos. "Tenemos esperanza en un fallo favorable, que nos lleve a tener soluciones de fondo con Chile. Somos un país vecino y somos hermanos, y podríamos sanar heridas", sustentó Rodríguez Veltzé. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario