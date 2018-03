Evo: Bolivia no cesará en su demanda por una salida soberana al mar

Fotografia: @MRE_Bolivia Agrandar la foto + Twittear El presidente, Evo Morales, manifestó hoy que Bolivia no cesará en su demanda de un acceso soberano al océano Pacífico y reiteró su pedido al pueblo chileno de asumir una "responsabilidad histórica" para resolver el diferendo marítimo. Durante su discurso por el Día del Mar, en la plaza Abaroa de La Paz, el mandatario insistió en la necesidad de establecer un equilibrio en el desarrollo regional, solucionando el "grave problema" del enclaustramiento marítimo. "Como cada 23 de marzo las bolivianas y bolivianos reafirmamos nuestro irrenunciable derecho a recuperar una salida soberana al océano Pacífico (...). Durante más de 130 años Bolivia no cesó ni cesará en buscar una solución que restablezca el equilibrio entre dos Estados y le permita una salida útil y soberana al Pacífico", indicó. Asimismo, señaló que es "imprescindible mantener viva la memoria del pasado" para construir un futuro que permita "cerrar heridas entre ambas naciones" y resolver los temas pendientes. "Nuevamente les extiendo y les ofrezco la mano de la fraternidad, cerremos juntos las heridas del pasado, aceleremos la construcción de un futuro de unidad, complementariedad y forjemos codo a codo una paz justa y duradera", enfatizó Morales. Bolivia acudió el lunes y martes al tribunal de Naciones Unidas para argumentar que el vecino país debe sentarse a negociar una salida soberana al océano Pacífico. Ayer fue el turno de Chile y hoy terminó su primera ronda. La segunda para ambos países, será el lunes y miércoles de la próxima semana. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario