Evo: Contrabando y narcotráfico originan inseguridad

"El origen de la inseguridad, algunos dicen la pobreza, delincuencia, pero tambi√©n yo veo que m√°s viene de delitos tan grandes como el contrabando y el narcotr√°fico", dijo el presidente Evo Morales refiri√©ndose de forma general al pa√≠s para luego se√Īalar que cada departamento tiene sus particularidades y que la de Beni es, precisamente, la problem√°tica del narcotr√°fico. El mandatario hizo estas afirmaciones en su discurso en la inauguraci√≥n de IX Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana realizada ayer en Trinidad. Asimismo, sugiri√≥ que los nuevos postulantes a la Academia Nacional de Polic√≠as (Anapol), renuncien al secreto bancario, incluyendo a sus familiares hasta de segundo grado, como parte del 'cambio profundo' que se busca en la instituci√≥n. Record√≥ que a comienzos de a√Īo se destap√≥ un esc√°ndalo de corrupci√≥n por cobros para el ingreso a esa instituci√≥n. Sus palabras sobre el narcotr√°fico en Beni fueron refutadas por el alcalde de Trinidad, Mario Su√°rez, quien se√Īal√≥ a EL DEBER que si bien no se puede negar que en Beni hay narcotr√°fico, pues todos saben que desde all√≠ "salen avionetas a Per√ļ", pero que "el lugar donde debe haber m√°s narcotr√°fico es el Chapare, de eso no hay duda". Agreg√≥ que este delito est√° en toda Bolivia y particularmente "donde m√°s 'lavan' dinero es en Santa Cruz, o las ciudades grandes como Cochabamba". La alcaldesa de la poblaci√≥n de Loreto, Gaby Balc√°zar, asegur√≥ que el problema del narcotr√°fico es un tema no solo a escala nacional, sino internacional y cree que en Beni se nota m√°s al ser un departamento 'chico', donde todos se conocen. En su alocuci√≥n, el presidente se√Īal√≥ que tiene conocimiento por parte de algunos dirigentes que hay familias de narcotraficantes 'soberbios' que dominan comunidades y municipios. Adem√°s, dirigi√©ndose al comandante nacional de la Polic√≠a dijo: "saben nuestros comandantes (departamentales) qui√©nes son los que trafican con el narcotr√°fico, conocen el pueblo". Duro y directo Morales hizo una serie de observaciones a la funci√≥n policial para argumentar la necesidad de una transformaci√≥n. Desde se√Īalar que algunos polic√≠as tienen 'casonas' pese a sus 'suelditos', hasta arremeter contra los malos polic√≠as que "manejan los ascensos y modifican los reglamentos" para favorecer a una 'rosca policial', que adem√°s castiga a los uniformados sanos y honestos. Plante√≥ cambiar la formaci√≥n 'militarizada' de la Polic√≠a, para dar paso a un perfil de polic√≠as investigadores que no abusen de su poder, que est√©n al servicio del pueblo y que sus investigaciones no precisen ser 'pagadas' por los ciudadanos para accionarlas. Sobre estas declaraciones, el comandante de la Polic√≠a de Beni, Luis Jerez, afirm√≥ que en toda la sociedad hay diversos tipos de personas y que "como polic√≠as, debemos poner las acciones que correspondan para resolver (las situaciones) con responsabilidad, profesionalismo y buen criterio". Los 15 puntos del plan de reforma La Cumbre trat√≥ una propuesta para lograr cambiar y fortalecer la fuerza policial. Se presentaron ante el plenario 15 puntos que a√ļn se debatir√°n antes de su implementaci√≥n. Entre los m√°s sobresalientes est√° la implementaci√≥n de 'Body cam' (c√°maras en los cuerpos de los agentes) comenzando con un programa piloto para 500 efectivos. Tambi√©n se propone la evaluaci√≥n integral de los polic√≠as, una nueva asignaci√≥n de puntajes, un sistema nacional de registro de los agentes, la creaci√≥n de un departamento de contrainteligencia, un registro nacional de personas con orden de aprehensi√≥n, la planificaci√≥n de los cambios de destino, agilizar los procesos disciplinarios, reforzar las inspector√≠as y la reforma del sistema educativo de la Unipol, entre otros.