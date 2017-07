Evo: 'Estoy muy agradecido a La Paz, pueblo valiente y símbolo de libertad'

Fotografia: La Razón Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales expresó este sábado su agradecimiento al pueblo paceño a horas de celebrar el 208 aniversario de la Gesta Libertaria del 16 de julio de 1809. El mandatario junto a todo su gabinete encabezó los actos protocolares y el desfile de teas que partió desde la Casa de Murillo. "Estoy viviendo 11 años en La Paz. Ese pueblo, nos enseño, nos cuidó, estoy muy agradecido con el departamento de La Paz. Pueblo valiente con su gente muy cariñosa, pueblo que simboliza la libertad, la liberación, la lucha por la dignidad y la igualdad de todo el pueblo boliviano, no solamente por el paceño", dijo en hroas de la mñana en un discurso en la sesión de la Asamblea Departamental. Por la tarde, el mandatario fue recibido por el alcalde Luis Revilla, su esposa, el gobernador Félix Patzi, y estuvo acompañado por el gabinete de ministros que se sumaron en pleno a los actos cívicos paceños. En este acto protocolar, el alcalde Revilla dijo que esta celebración encuentra unida a la ciudad de La Paz e hizo votos que sea un preludio de unirse en una sola causa, trabajando en algunas áreas a favor de la ciudad de La Paz, a pesar de las diferencias políticas, siguiendo el ejemplo que dejó Pedro Domingo Murillo. También el Gobernador Félix Patzi pidió no olvidar nunca lo que dice la Proclama de la Junta Tuitiva que incorpora el mensaje de libertad contra todo tipo de despotismo y tiranía, como los legados más grandes que dejaron los protomártires de la independencia. Morales por su lado, a tiempo de encender la tea en la Casa de Murillo, respaldó la idea de unir esfuerzos para luchar contra los enemigos internos y externos que garantizaría la unidad y la liberación nacional. Expresó deseos éxitos a las autoridades departamentales a los que pidió mucho esfuerzos y sacrificios. ¡Qué viva La Paz! Que ¡Que viva Bolivia!'", exclamó Morales coreado por los asistentes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario