Fotografia: VPEP Agrandar la foto + Twittear "No soy economista, no soy experto en planificación, yo soy experto para marchar y bloquear caminos", con esas palabras describió su perfil el presidente Evo Morales en la inauguración del Foro Regional de Desarrollo Local Para América Latina y el Caribe.

El Jefe de Estado hizo esta referencia cuando explicó que Bolivia se transformó de un país colonial a uno plurinacional durante su gobierno de 11 años.

Dijo que en la era neoliberal -de 1985 a 2005- el Producto Interno Bruto (PIB) o la exportación de bienes y servicios alcanzó a 9.000 millones de dólares frente a la era plurinacional -2006 a 2016-, que generó un PIB 36.000 millones de dólares.

Ponderó el activismo de las organizaciones sociales que demandaron la nacionalización de recursos naturales a diferencia de los gobiernos tradicionales.

"La Asamblea Constituyente (2006-2008) permitió el paso de lo colonial a un Estado Plurinacional", dijo. "Marchamos tantas veces. Algunos (se hicieron) expertos en bloqueos y movilizaciones, pero pidiendo la nacionalización de nuestros recursos naturales, la recuperación de nuestras empresas públicas, que los servicios sean un derecho humano y no un negocio", dijo ante la concurrencia reunida en el hotel Regina de Tiquipaya.

Morales, durante su liderazgo como productor de coca en el trópico cochabambino, encabezó decenas de bloqueos de caminos y caminatas desde Cochabamba hasta La Paz en defensa de la coca y el rechazo a la erradicación forzosa de ese arbusto.

Para Morales, la transformación de Bolivia en 11 años no debe ser atribuida a un líder, sino al pueblo "organizado".

"En nuestra experiencia, y quiero contradecir a mi compañero Alcalde -en referencia a una autoridad local- que habló hace rato, no comparto eso de Evo. Evo, no es Evo, es el pueblo organizado mediante los movimientos sociales que cambiaron Bolivia. Lo que hicimos fue refundar Bolivia, costó mucho esfuerzo".

En la inauguración del II Foro Regional de Desarrollo Local Para América Latina y el Caribe también pidió que ese evento culmine con "lecciones" aplicables para el bien de la humanidad.

"Esperamos que los resultados, que las conclusiones puedan ser también como una lección para Evo, para Bolivia. Compartir sus experiencias, buenas o malas, siempre es importante para el bien de la humanidad", sostuvo, según la ABI.

En su discurso, Morales planteó que entre las conclusiones del evento se determine cómo los gobiernos locales de cada país puedan generar sus propios recursos económicos.

"Todavía tenemos debates en Bolivia sobre este tema, sobre cómo nuestros municipios sean de carácter productivo, sostenible", dijo el Primer Mandatario. En Tiquipaya El foro El II Foro Regional de Desarrollo Local Para América Latina y el Caribe se desarrollará durante tres días con la presencia de delegados de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, España, Italia y Cabo Verde.

Este evento contará con más de 210 expositores en espacios de debate para el análisis de los temas relacionados con gobernanza y el rol de los gobiernos subnacionales en los procesos de desarrollo productivo territorial. También hará seguimiento a las políticas públicas innovadoras para la competitividad y las transformaciones de las desigualdades territoriales, el desarrollo urbano y las regiones metropolitanas.