Evo: OEA no tiene argumento para vetar repostulación

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + El presidente Evo Morales afirmó este jueves que por información proporcionada por el ministro de Justicia Héctor Arce, tras su visita al Secretario General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene argumentos para rechazar su repostulación presidencial habilitada en noviembre de 2017, por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). "Hemos visto por los medios de comunicación que se ha reunido con el Secretario General de la OEA, que no tiene ningún argumento para vetar, rechazar (la repostulación) porque son normas inclusive de la Organización de Estados Americanos. Entonces qué puede rechazar", declaró en conferencia de prensa en Cochabamba. Dijo que algunos grupos opositores viajan hasta Washignton a presentar un memorial y hablan como si se hubiera rechazado la sentencia constitucional del TCP. "Engañan y confunden cuando no tienen cierta capacidad de explicar a la comunidad internacional o tal vez a la misma población", manifestó. Tras los alegatos marítimos, la oposición boliviana retomó la campaña en defensa del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando los bolivianos rechazaron la cuarta repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, pero un año después el MAS activo un recurso ante el TCP, argumentando violación a los derechos humanos, amparado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El Tribunal declaró la inaplicabilidad de cuatro artículos, otorgando la tutela de derechos humanos para rehabilitarlo a una nueva postulación prevista para las elecciones de 2019. Recientemente la Comisión de Venecia - un brazo asesor de Europa en temas constitucionales - declaró que no corresponde la aplicación de los derechos humanos para temas repostulación presidencial y que si hubiera algún cambio en la Constitución, debiera regir para la siguiente elección y no para beneficiar a un mandatario vigente. La respuesta salió a solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien expresó públicamente su rechazo al fallo judicial de Bolivia, en el entendido que el pueblo boliviano ya se pronunció sobre la repostulación y que ningún juez podría alterar la voluntad popular. La oposición política acudió a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demandando una interpretación del artículo 23 del Pacto de San José de Costa rica y si corresponde la protección a los derechos humanos una solicitud de reelección de carácter político. No obstante el apuro opositor, ambos organismos mutilaterales no tienen fecha de pronunciamiento.