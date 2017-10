Evo: Se recuperará dinero del Unión y Entel, aunque no todo

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales afirmó ayer que "aunque no todo", pero se recuperara "algo" del dinero robado en el Banco Unión y en la Empresa de Telecomunicaciones (Entel).

"Lo que me dijeron del Banco Unión, (es que) está recuperándose una gran cantidad de los recursos económicos", dijo sobre el desfalco millonario en la financiera estatal.

Según el Ministerio Público, a la fecha la sustracción que hizo un exfuncionario del Banco Unión asciende aproximadamente a 43 millones de bolivianos. Aunque no se descarta que el monto suba.

En el caso de Entel, dijo que le "sorprendió" y que igualmente se va a recuperar "algo". "No siempre va a ser todo, pero tienen que ser procesados y castigados", indicó el Presidente.

Aseguró que "jamás" se protegerá a ninguna persona que esté involucrada en temas de corrupción, señala una nota de prensa.

"Saben que no soy profesional, no tuve oportunidad de formarme en ninguna universidad, y les decía si algo de profesional tengo, es la honestidad y la transparencia. Esa es mi experiencia y no se perdona el tema de corrupción", insistió a los periodistas de Santa Cruz, donde se reunió con los empresarios privados.

Ayer, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que el dinero sustraído por el exjefe de operaciones del Banco Unión, agencia Batallas en La Paz, Juan Pari, asciende a 43 millones de bolivianos y no se descarta que el monto suba.

Según el primer informe que el Banco Unión remitió a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el exfuncionario sólo hizo dos retiros contables en mayo por un monto total de 490 mil bolivianos. Sin embargo, ayer la estatal financiera subió la cifra a más de 37,6 millones de bolivianos.

Legisladores del oficialismo y oposición pidieron que se investigue el caso a fondo.

El caso de Entel

El pasado martes, Entel reportó el robo de 180 mil tarjetas prepago de 30 bolivianos, equivalentes a 5,4 millones de bolivianos, que eran transportadas de La Paz a Santa Cruz.

De acuerdo con reportes de la Policía, los responsables del robo las sustrajeron del vehículo en el cual eran transportadas, mientras éste se encontraba en movimiento atravesando el trópico de Cochabamba. Los que sustrajeron las tarjetas lograron cortar el toldo del vehículo.

La Policía detuvo el 3 de octubre a dos personas en Entre Ríos, departamento de Cochabamba, en plena quema de las tarjetas de Entel.

El comandante de la Policía del trópico de Cochabamba, el coronel Iván Tapia, informó que las dos personas habían cargado el crédito de algunas tarjetas a sus celulares, de allí que logró darse con su ubicación, un domicilio particular en el que se habían quemado un número aún no determinado de tarjetas.

Los aprehendidos son los hermanos Alexander V. O. y Leydy Nela V. O. y se busca a otras tres personas más que habrían coadyuvado en el robo de las tarjetas de Entel.