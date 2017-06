Evo: Si EEUU elimina visas a bolivianos, nosotros también

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El presidente, Evo Morales, aseguró hoy que para eliminar el visado de ciudadanos estadounidenses en Bolivia, las autoridades de ese país deben ser recíprocas y prescindir primero las visas para el ingreso de bolivianos a EEUU. "Ahora tenemos dignidad y soberanía, no podemos recibir ningún chantaje y que solamente los norteamericanos sean favorecidos con el visado y no los bolivianos. Todos tenemos los mismos derechos", dijo Morales. Peter Brennan, encargado de negocios de la embajada de EEUU en Bolivia, en un acto en Santa Cruz, previo al Día de la Independencia norteamericana que celebra el 4 de julio, dijo que la eliminación del visado para los ciudadanos de su país ayudaría al turismo boliviano. El jefe de Estado, mediante el Decreto Supremo 28997, dispuso, desde el 1 de enero del 2007, solicitar visas a todos los estadounidenses que deseen ingresar a territorio boliviano. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario