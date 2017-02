Evo: Si la derecha vuelve, cerrará el museo y beneficios sociales

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales expresó hoy que si los partidos de derecha retornan al gobierno cerrarán el recientemente inaugurado Museo en Orinoca y eliminarán los beneficios sociales como el bono Juancito Pinto o la Renta Dignidad. La declaración del Presidente se da luego de que el diputado opositor, Bernard Gutiérrez, mencionara que el primer día de un nuevo gobierno se cerraría "el museo de Evo Morales". "Quieren desconocer nuestra memoria, nuestras luchas, quieren quemar nuestra historia, siempre hicieron eso, pero hay que entender bien, si la derecha vuelve, va a cerrar el museo, igualmente nos quitarán el bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad, es toda una política, es una lucha ideológica, el mensaje es entendible, a ellos no les interesa la gente pobre", dijo Morales durante su discurso en la inauguración de la sede social municipal de regantes en Challapata. El vicepresidente Álvaro García Linera, en la ciudad de El Alto, también apoyó la visión de Morales y dijo que la oposición no sólo eliminaría el bono Juancito Pinto, sino también la Wiphala. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario