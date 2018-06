Evo: UPEA y UMSA reciben más de Bs 1.000 millones al año

Fotografia: @mincombolivia Agrandar la foto + Twittear El presidente, Evo Morales, aseguró hoy que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) reciben al año más de 1.000 millones de bolivianos, monto que supera a los recursos asignados al gobierno departamental, que obtiene cerca de 500 millones de bolivianos. "La universidad de San Simón año recibe más plata que el gobierno departamental de Cochabamba, en La Paz, entre la UPEA y la UMSA reciben más de mil millones de bolivianos y el gobierno departamental de La Paz recibe cerca de 500 millones de bolivianos", dijo en la entrega de una nueva infraestructura para la UMSS en Puerto Villarroel. Señaló que los gobiernos departamentales deberían recibir más recursos que las universidades. A una semana de la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe (20), ayer de manera conjunta las principales autoridades del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General y la Policía Boliviana confirmaron que el principal autor del asesinato del universitario es el subteniente Cristian C. C. (26) de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP) La Paz. Al confirmar que en el hecho estaría implicado un policía, el ministro Carlos Romero reconoció que incurrió en un error al señalar que una primera hipótesis indicaba que la bala de cristal fue disparada mediante un petardo por los mismos manifestantes. "Ofrecemos disculpas, fuimos inducidos a un error. Nunca negamos información a los medios, pero ustedes saben que en el marco de la investigación se generan hipótesis", dijo la autoridad. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario