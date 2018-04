Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear En un discurso en el Chapare, el presidente Evo Morales manifestó este domingo que las elecciones se ganan sin problema y que la derecha "tiembla" ante un pueblo organizado y movilizado. Morales, que ya fue proclamado como candidato presidencial por el MAS para 2019, hizo esas afirmaciones durante la entrega de un sistema de agua potable en Villa Tunari. En el acto, en el que se refirió al tema electoral, recomendó a sus seguidores a combinar los discursos de liberación con los resultados de gestión de su Gobierno. Recordó que en 2005 ganó las elecciones sin ninguna obra para entregar y sólo discurso, pero en la actualidad no le alcanza el tiempo para entregar proyectos. "Quiero decirles con mucha sinceridad, las elecciones no es un problema ganar, ganamos como si nada, el problema es cómo formar el equipo de trabajo", dijo el primer mandatario. Acotó que para conformar un equipo de trabajo se debe combinar a militantes, que a veces no tienen experiencia en gestión, con profesionales que tengan conciencia social, pero hacer aquello "cuesta". Destacó el valor de la unión de las organizaciones sociales para su respaldo. Dijo que de estar solo le resultaría imposible mantenerse y tal vez sería "volteado". Sin embargo, cuando el pueblo está organizado, "la derecha tiembla, la derecha se asusta". Sostuvo que existe una mezquindad de la derecha que no quiere superación para los pobres. Mencionó el caso de la carretera del Tipnis, donde -según su versión- la derecha usó al medio ambiente para que no se ejecute la obra. Agregó que la derecha tiene la mentalidad del sistema capitalista, que actúa sin programas sociales y se rigen por el principio de "sálvense como puedan". El presidente Evo Morales intenta repostularse para las elecciones de 2019, pese a límites en la Constitución. LOS RESULTADOS DE LOS COMICIOS En las elecciones de 2005, Morales obtuvo casi el 54 por ciento de los votos, se convirtió en el primer presidente de origen indígena. Es el tercer mandatario elegido por mayoría absoluta de votos, después de Hernán Siles Zuazo en 1956 y Víctor Paz Estenssoro en 1960. En diciembre de 2009, ganó las elecciones con el 64,22 por ciento y reasumió la presidencia. En 2014, repitió su triunfo en las elecciones y se prepara para las 2019, en medio de una polémica por las restricciones previstas en la Constitución Política del Estado y el referendo de 2016 en el que ganó el "no" a la reelección. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario