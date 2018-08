Evo abre este jueves las puertas del nuevo palacio

Fotografia: Marka Registrada Agrandar la foto + Twittear El Gobierno de Bolivia inaugurará este jueves su nueva sede, la Casa Grande del Pueblo construida en el centro de La Paz, con una fiesta que refleje la pluralidad del país acorde a su Estado Plurinacional, informó hoy una fuente oficial. La ministra de Comunicación de Bolivia, Gísela López, aseguró a los medios que el edificio es "concordante con la época" que vive el país, "no es una infraestructura de lujo". López se refirió a las críticas de la oposición boliviana, con "un montón" de "afirmaciones que no son acordes a la verdad". Al respecto, comentó que el coste fue de algo más de 34 millones de dólares, de alrededor de 1.000 dólares por metro cuadrado, cuando en La Paz la media es de 1.200 a 1.500 dólares en este tipo de construcciones. "No lo vean como una cuestión ostentosa", añadió al respecto. El edificio está pensado para "compartir con el pueblo", abierto a actos que soliciten organizaciones sociales y con un helipuerto en la cima de sus 28 plantas accesible para visitantes, con su vista "espectacular" de la ciudad andina, argumentó la autoridad. La ministra de Comunicación apuntó que los artistas estándando "los últimos retoques a sus murales", con los que está adornada esta sede con símbolos de la "pluriculturalidad" del país. El acto inaugural será una "fiesta", con danza y música de todo el país, a la que están invitadas distintas asociaciones, concluyó. La sede acogerá el despacho presidencial y cinco ministerios, entre otras dependencias gubernamentales, con lo que el Estado se ahorrará más de 20 millones de dólares en alquileres de oficinas para estos departamentos, según datos del Gobierno boliviano. El próximo viernes está prevista la primera reunión del gabinete de Gobierno. El pasado 1 de agosto el Gobierno de Bolivia celebró su último gabinete en el palacio de La Paz que durante más de siglo y medio acogió la sede del Ejecutivo boliviano. El conocido popularmente como Palacio Quemado, por un incendio que sufrió en 1875, fue sede del Gobierno boliviano durante 165 años. El palacio de estilo neoclásico será parte de un museo, aunque seguirá acogiendo algunas oficinas gubernamentales. El Gobierno boliviano argumentó que el centenario palacio se quedó pequeño, además de conservar reminiscencias de época colonial, por lo que era necesaria la nueva edificación, construida justo a sus espaldas. La oposición y expertos en urbanismo cuestionan la edificación, ya que irrumpe en el centro histórico de La Paz por su altura y estética, además de criticar su costo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario