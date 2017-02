Evo admite que hay corrupción y burocracia en el Gobierno

Fotografia: VPEP Agrandar la foto + Twittear Una intensa jornada de trabajo cumplieron ayer los miembros del gabinete ampliado y el presidente Evo Morales para definir los lineamientos de lucha para eliminar la corrupción y la burocracia dentro del aparato del Estado. El Presidente conminó a los funcionarios a tomar medidas inmediatas. "Quiero que sepan, y lo digo públicamente, no queremos servidores públicos que estén chupándome las tetillas, se acabó eso. Hemos sido muy tolerantes, muy amplios, pero algunos se pasan", advirtió. En la inauguración de la Reunión de Gabinete Ampliado, Morales reconoció que en su administración "existe microcorrupción", burocracia, falta de defensa a la gestión de Gobierno, escasa comunicación entre sus ministros y conminó a no permitir el déficit o quiebre de las empresas públicas. Sin embargo, Morales hizo énfasis en que "el tema de luchar contra la corrupción y reducir la burocracia son el principal desafío que tenemos en esta gestión". Respecto al problema de la corrupción -calificada por Morales como "microcorrupción"-, la autoridad identificó que esta problemática se presenta en la contratación de personal y la renovación de los contratos temporales, particularmente en áreas de salud y educación'. "Yo diría microcorrupción, estamos descubriendo que en algunas dependencias hay que hacer nuevos contratos, no son ítems, y hay que cambiar contrato, será el jefe de personal, será asesor legal, cobrando ese hace mucho daño. No es el ministro, ministra, viceministro (a) si no hay abajito, 600 bolivianos, 700 bolivianos hasta 700 dólares para renovar el contrato", reveló. Acotó que en Cochabamba se descubrió algunos dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que fueron enviados a la cárcel, además dijo que se entregan ítems a las gobernaciones y sus funcionarios "hacen agosto", "no estoy acusando al Gobernador sino a los funcionarios, en cobrar plata de los ítems. A eso digo microcorrupción". Bajo este argumento, Morales dijo que no es posible que los ministros no controlen esta situación en sus reparticiones, lo que genera dudas y "es porque recibe seguramente, soy malpensado en eso". Burocracia Otro aspecto en que profundizó fue la "burocracia" al mencionar malos tratos de funcionarios públicos en contra de autoridades subnacionales y, por lo tanto, también alcanza al ciudadano común que va desde la mofa (burla) a la demora en los trámites. "En algunos ministerios, maltrato, vuélvase mañana. Creo que algunos insinúan eso para sacar plata, no están pidiendo, pero que ofrezca algo y recién va a atender", cuestionó. "Cuando nuestros alcaldes del MAS han ido a plantear algunos temas, (los funcionarios dijeron) 'ah, cómo van a hacer eso, no se hace eso'. Se ríen en la cara de nuestros alcaldes, también democráticamente electos", denunció el Presidente a incidentes que se presentaron en el Ministerio de Economía. "Si a un alcalde democráticamente electo del MAS tratan así, cómo tratarán al pueblo". DETERMINACIONES A la conclusión del gabinete ampliado, el ministro de la Presidencia, René Martínez, informó sobre la decisión de implementar mecanismos para luchar contra la microcorrupción y la burocracia en el Estado. Martínez, dijo que existirá al interior de las instancias estatales una profunda reflexión para mejorar la gestión y que se establecerán líneas directas de coordinación entre autoridades. Uno de los instrumentos sería la penalización de malos funcionarios, como una de las vías para garantizar la transparencia. CÓDIGO DEL FUNCIONARIO El presidente Evo Morales, durante su alocución, mencionó el planteamiento que realizó la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), formada por sectores afines la MAS, sobre el diseño y elaboración de un código para los funcionarios públicos, un instrumento que se constituiría en un mecanismo para luchar contra la corrupción. A tiempo de exponer una de sus experiencias, manifestó que la posibilidad de que se efectúen cobros a nuevos trabajadores que ingresan al aparato público y se verían obligados a entregar sus primeros salarios en compensación a la obtención del cargo. "¿De esos cuántos habrá? 'Primer sueldo va a ser para vos, segundo sueldo va a ser para vos'. De esos cuántos habrá. Eso no estamos pudiendo controlar, he vivido esa situación". "Siento que ministros y viceministros no tenemos capacidad de controlar eso", reflexionó al plantear a los ministros intervenir de manera directa en el proceso de contratación y recontratación. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario