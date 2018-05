Evo afirma que inversión hidrocarburífera se priorizará en el oriente

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Este viernes, ejecutivos de YPFB y de la empresa británica Miller Capital firmaron un compromiso de estudios de exploración y reactivación de campos, ubicados en Tarija y Santa Cruz. Al acto asistió el presidente Evo Morales, que reconoció que la base de la economía son los hidrocarburos, a tiempo de señalar que la inversión en este rubro se priorizará en el oriente. "Algunos departamentos nos piden plata, pero cuando queremos invertir ya no quieren la inversión, son subgobernadores de la derecha. Escuchando eso decidimos priorizar la inversión en el oriente boliviano, hay informes interesantes en zonas no tradicionales como Pando y Beni", aseguró Morales. La firma del compromiso entre empresas compromete la reactivación de tres pozos: Villamontes (Tarija), Algarrobilla (Tarija) y Tita (Santa Cruz); también se anunció que se invertirá en incrementar el campo Bermejo y se potenciará dos pozos: Eva Eva Sur EES-XI (Beni y La Paz), Ibibo (Tarija). En la oportunidad, el mandatario lamentó que las consultas a las comunidades retrasan la inversión petrolera entre uno y dos años. Inversión extranjera En la oportunidad, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó que en 2017 la inversión extranjera ascendió a $us 4.500 millones, y que se espera este año superar este monto. En febrero Kampac Oil, con sede en Dubai, y Milner Capital, habían suscrito un memorándum de $us 2.500 millones para la exploración y explotación de áreas de YPFB; entre las que se encuentra la Cuenca Madre de Dios (Beni), que tiene un potencial gasífero de 12 TCF y 4,5 billones de barriles de petróleo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario