Evo amplía régimen simplificado a comerciantes de mayor capital

Agrandar la foto + Twittear El presidente del Estado, Evo Morales, promulg√≥ ayer el Decreto Supremo 3698 que permite que m√°s personas formen parte del r√©gimen tributario simplificado. Los gremiales inmediatamente proclamaron "Evo presidente". El Gobierno decidi√≥ atender el pedido de este sector y que se ampl√≠e el capital m√°ximo para ser parte de este r√©gimen especial impositivo de 37.000 bolivianos a 60.000 bolivianos. Esto significa que un mayor grupo de comerciantes que hoy est√°n o deber√≠an estar en el r√©gimen general y que tienen que cancelar todos los impuestos de ley como IVA, Impuesto a las Transacciones, Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y otros dejar√°n de hacerlo y aportar√°n una cuota m√≠nima de s√≥lo 350 bolivianos cada dos meses. Adem√°s, con el Decreto las ventas anuales para estar en este r√©gimen especial suben de 136 mil bolivianos a 184 mil. La norma regir√° desde 2019. "Antes el R√©gimen Tributario Simplificado era de 37.000 bolivianos, ahora es de 60.000 bolivianos, tienen que entender que nuestra econom√≠a sigue mejorando as√≠ como lo hicimos con nuestros salarios", inform√≥ Morales durante la promulgaci√≥n del Decreto en Palacio de Gobierno. El r√©gimen simplificado fue instituido mediante el Decreto Supremo 24484 de 29 de enero de 1997 para que puedan tributar peque√Īos contribuyentes de los sectores de comercio minorista, artesan√≠a, vivanderos. Sin embargo, desde su creaci√≥n sectores empresariales observan que grandes comerciantes se camuflan en este esquema para evadir impuestos. El ministro de Econom√≠a, Mario Guill√©n, explic√≥ que en la actualidad se tienen inscritos a 97.000 personas y que el Gobierno accedi√≥ a la modificaci√≥n del capital para que est√©n visibilizados y se les pueda dar mayores beneficios. "Existen grandes empresarios que se camuflan en el r√©gimen simplificado con el objetivo de pagar menos impuestos. Con esta medida, se identificar√°n a estas empresas para que pasen a formar el r√©gimen tributario general", remarc√≥ la autoridad. Una vez promulgado el Decreto, los gremiales que abarrotaron el auditorio del nuevo Palacio, aplaudieron la medida y a viva voz gritaban "Evo presidente". El secretario ejecutivo de la Confederaci√≥n de Gremiales, Juan Carlos Garc√≠a, destac√≥ la medida y comprometi√≥ la ayuda del sector para identificar a grandes empresarios que se camuflan como peque√Īos contribuyentes de este r√©gimen. El analista econ√≥mico, Alberto Bonadona opin√≥ que la medida es claramente pol√≠tica para obtener el apoyo pol√≠tico del numeroso sector gremial. "Para m√≠ no hay duda de que es una forma de prebenda para que este sector apoye la reelecci√≥n de Morales, es un grupo numeroso que siempre pele√≥ para que m√°s gente ingrese", subray√≥. El senador de oposici√≥n √ďscar Ortiz dijo que llama la atenci√≥n que se apruebe el Decreto despu√©s de 13 a√Īos de gesti√≥n y en una coyuntura electoral. A√Īadi√≥ que en todo este tiempo el Gobierno nunca gener√≥ las condiciones para que los peque√Īos sectores se formalicen. Se√Īal√≥ que en la actualidad hay mucha gente que ya supera el l√≠mite vigente como el nuevo para el simplificado y deber√≠a ser identificada. Demandar√°n la norma por inconstitucional La C√°mara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) plantear√° una acci√≥n de inconstitucionalidad abstracta al Decreto Supremo 3698 que eleva el techo del capital de 37.000 a 60.000 bolivianos del r√©gimen simplificado.

Para la entidad, la medida discrimina a los empresarios formales versus informales en materia tributaria y genera desigualdad de condiciones entre los contribuyentes. Los industriales se√Īalan que el incremento del techo del capital impulsar√° la informalidad y el contrabando que castigan a los industriales formalmente constituidos. Con la medida se desincentiva la inversi√≥n, producci√≥n y generaci√≥n de empleo formal y productivo. Adem√°s consideran que esta medida fiscal castiga a las empresas formales productivas que realizan lo "Hecho en Bolivia". Para el presidente de la Federaci√≥n de Empresarios Privados de Cochabamba, Javier Bellot, la medida fomentar√° la informalidad. "De hecho, se ampl√≠a frontera de tolerancia tributaria, se controla s√≥lo a sectores formales, que es el que garantiza tributos para el funcionamiento del Estado. Todos somos iguales ante la ley, no se puede generar este tipo de medidas que distorsionan el sistema tributario", dijo. La Cainco opin√≥ que la ampliaci√≥n debe ser acompa√Īada por otras medidas para que las empresas que se acojan a este r√©gimen cumplan con todas las obligaciones sociales. Se debe ejercer mayor control para evitar que no se camufle la informalidad. Luis Arce dec√≠a en 2016 que el pedido gremial era infundado En 2016 el exministro de Econom√≠a, Luis Arce Catacora, se√Īalaba que el planteamiento del sector gremial para ampliar el capital del r√©gimen simplificado a 70.000 bolivianos era "infundado". En mayo de ese a√Īo este sector de moviliz√≥ en forma masiva por las calles de La Paz para exigir el incremento de 37.000 a 70.000 bolivianos del capital para pertenecer al r√©gimen. El 3 de septiembre de 2013, el Ministerio de Econom√≠a hab√≠a suscrito un acuerdo con el secretario ejecutivo de la Confederaci√≥n Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos de Bolivia, Braulio Rocha, en el que ese representante hab√≠a acordado elevar el tope de 37.000 a 45.000 bolivianos, pero cuando el padr√≥n de contribuyentes tenga 200 mil nuevos inscritos. Recaudaci√≥n e inscritos Con el Decreto Supremo aprobado ayer hay seis categor√≠as para el r√©gimen simplificado que van desde los 12.001 bolivianos de capital hasta el tope de 60.000 bolivianos. Los pagos bimestrales var√≠an desde 47 bolivianos a 350 bolivianos. El a√Īo pasado la recaudaci√≥n proveniente de este segmento impositivo lleg√≥ a 30 millones de bolivianos, seg√ļn la Memoria Anual del Ministerio de Econom√≠a y Finanzas P√ļblicas. En 2017 como parte de sus tareas de fiscalizaci√≥n, Impuestos Nacionales descubri√≥ a un comerciante mayorista que hizo compras por 11.271.521 bolivianos, pese a que estaba en el r√©gimen simplificado donde el tope de capital es 37.000 bolivianos. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario