Evo anuncia acciones legales para poner fin al paro de salud

El presidente no mencionó cuáles serán estas acciones. El paro de los médicos cumple este lunes 47 días y las protestas continuarán durante la jornada El presidente Evo Morales convocó est lunes a una conferencia de prensa en la que anunció que tomará medidas "constitucionales y legales" para garantizar que retornen los los servicios de salud tras 47 días de paro médico. En un contacto con medios en el salón de los espejos del Palacio de Gobierno, el mandatario recordó que concedió todas las demandas al sector médico. El presidente manifestó "hemos cumplido con nuestra palabra", al recordar que envió la semana pasada una solicitud a la asamblea para que elimine el artículo 205 del código penal que castigaba la negligencia profesional, el requerimiento más radical de los galenos. Luego el presidente denunció que detrás de la demanda sectorial se ocultan intereses políticos de la oposición. Manifestó que "son los mismos" que generaron inestabilidad en distintos momentos de su gobierno. Dijo que "son los mismos que asomaron al pueblo que defendía el gas el 2003, que intentaron frenar la constituyente, que el 2008 trataron de consolidar un golpe de estado". Morales manifestó que no quiere creer que el paro médico sea un intento por privatizar la salud porque es un derecho que está en la constitución política del Estado. Por ello anuncio: "he decidido, por la salud y por la vida de nuestro pueblo, realizar todas las acciones constitucionales y también legales para que retorne la atención médica y los servicios de salud a nuestro pueblo solamente esa información por ahora", aseveró.