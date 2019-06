Evo anuncia gira por Alcaldías para planificar el desarrollo urbano

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales anunci贸 el martes que se reunir谩 con los alcaldes de las ciudades del pa铆s, para planificar de manera conjunta el desarrollo urbano, ante la verificaci贸n de un crecimiento desorganizado de las urbes debido a la falta de planificaci贸n, responsabilidad que recae en las autoridades municipales. "Desde ma帽ana vamos a visitar a alcaldes (...) est茅n preparados para presentar planes a mediano y largo plazo. Ma帽ana en Cochabamba, pasado ma帽ana vamos a visitar a otro alcalde", dijo en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. Morales explic贸 que hace un a帽o y medio junto con la organizaci贸n ONU H谩bitat y t茅cnicos del Gobierno se realiz贸 un diagn贸stico de la situaci贸n de las urbes del pa铆s y se lleg贸 a la conclusi贸n de que existe un crecimiento desorganizado por la falta de planificaci贸n. "Hay mala urbanizaci贸n en las ciudades, un crecimiento desorganizado, sin planificaci贸n y no veo en ninguna ciudad un plan a mediano o largo plazo. Las alcald铆as no asumieron los asentamientos", dijo. Manifest贸 que ese diagn贸stico identific贸 problemas en el tema de la basura, transporte, servicios b谩sicos, principalmente en alcantarillado, asentamientos y seguridad ciudadana. El mandatario indic贸 que, por ejemplo, en el oriente el r铆o Acre se llev贸 casas que estaban construidas en la orilla; en la ciudad de La Paz se levantaron viviendas sobre un botadero, "donde tampoco hubo planificaci贸n". En Cochabamba, dijo que cuestion贸 que, en las serran铆as, en lugar de plantar 谩rboles se "plante cemento". En el tema del transporte, se帽al贸 que en la ciudad de La Paz el telef茅rico alivi贸 el embotellamiento que genera el transporte p煤blico, nuevamente debido a la falta de un plan. En cuanto a seguridad ciudadana, mencion贸 que la instalaci贸n de c谩maras de vigilancia est谩 dando resultados positivos y ahora el Estado invertir谩 100 millones de d贸lares para "traer masivamente" esos equipos por lo que pidi贸 que las alcald铆as acompa帽en esa tarea. Seg煤n el diagn贸stico, dijo que hace falta espacios para la construcci贸n de unidades educativas y 谩reas verdes. El presidente cuestion贸 que al problema de falta de planificaci贸n se sume el cambio de alcaldes que frena cualquier posibilidad de avanzar en la atenci贸n de las necesidades de las ciudades debido a que no existe un plan que seguir, porque si existiera la nueva autoridad solo diera continuidad. Agreg贸 que el objetivo es prevenir problemas en el futuro, a partir del diagn贸stico realizado, tomando en cuenta que el 70% de la poblaci贸n vive en las ciudades. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario