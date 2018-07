Evo asegura que no se beneficia de viáticos en viajes

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales aseguró hoy que no se beneficia de viáticos en los viajes que realiza al interior o exterior del país y aseguró que por temas de austeridad los ministros no lo acompañan. "Escuché decir de viáticos, no conozco viáticos en mis viajes, segundo con cuánta gente voy, pregunten va conmigo un edecán y un (miembro de) seguridad, yo quiero comentarles algunos países pequeños viajan con mínimo siete, ocho oficiales de seguridad, países grandes van en otro avión con 100, 80 de seguridad", explicó en conferencia de prensa en respuesta a las críticas de políticos de la oposición. El presidente dijo que no entiende la "mezquindad" de la derecha boliviana que cuestiona sus viajes y la compañía de ministros. En el último viaje al Vaticano, Morales estuvo acompañado del ministro de Justica, Héctor Arce y el canciller Fernando Huanacuni. "Generalmente (otros países) viajan cuatro a cinco ministros a cada viaje de los presidentes, yo viajo solo, a veces bromeo en el gabinete, yo soy huérfano, me siento huérfano, los ministros no me acompañan todo por el tema de austeridad", sustentó. En esa línea, adelantó que pedirá a los ministros que muestren los datos exactos de los viajes a cada uno de los medios de comunicación. Otro de los vuelos observados por la ciudadanía fue el tour que realizó a Rusia, China y La Haya, durante la inauguración del mundial de fútbol. "Yo no estoy por la plata sino por la patria", finalizó. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario