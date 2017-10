Evo asegura que partidos de antes reciclaron las dictaduras

Fotografia: Ministerio de Comunicación Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales recordó este martes los 35 años de vida democrática, durante un acto de entrega de viviendas sociales y un coliseo en la ciudad de Cobija donde jugó un partido de futbol, mientras en la ciudad La Paz cientos de sindicatos y colectivos ciudadanos desfilaban por las calles en señal de protesta por la intención de desconocer el voto ciudadano del 21 de febrero, al que el mandatario no hizo referencia en su discurso. Sostuvo tras la recuperación de la democracia gracias a varias movilizaciones y una huelga de un grupo de mujeres mineras, el pueblo boliviano logró que Hernán Siles Zuazo aliado con el MIR, jurara como presidente un 10 de octubre de 1982, frente a un MNR que dividió en varios "ch'inas" partidos. Recordó que la misma Central Obrera Boliviana, los mineros siendo de izquierda y el PDC hacían juego a los Estados Unidos que propiciaba golpes de estado para que después 18 años de dictadura, instalaran 20 años de gobiernos neoliberales, pasando los ríos de sangre como dijo Jaime Paz Zamora al juntarse con Hugo Banzer, con el manejaron el poder con sus familias, al igual que Gonzalo Sánchez de Lozada. Al citar a Jaime Paz recordó que fue habilitado tras haber "traicionado a Hernán Siles" acortando su mandato y luego ser candidato presidencial. Lamentó que los mismos partidos de antaño ahora cuestionen la reelección y la continuidad de un gobierno. En su larga historia mencionó a Manfred Reyes Villa a quien llamó "eterno oficialista" y a Carlos Mesa al que le recordó un desafío a Evo Morales para que deje de bloquear el país y entre a Palacio de Gobierno en condiciones adversas por la falta de dinero para el pago de salarios a maestros y salubristas. Dijo que entre esos partidos se repartían ministerios y cuando no alcanzaba creaban "ministerios sin cartera", convirtiendo en una chacota la administración del Estado, basada en una democracia pacta, con el aval de la embajada de los Estados Unidos. "Ni siquiera eran vende patrias, eran regala-patrias. Revisen la historia está ahí. La llamada democracia pactada solamente era para continuar las políticas de las dictaduras militares impuesta por los Estados Unidos", afirmó al acusar a esa legación diplomática de conspirar en forma permanente a través de distintas vías. Morales destacó que la decisión de los organizaciones sociales de crear un instrumento político que logró ganar con más del 50%, tras varias marchas de los sindicatos que impusieron una nueva Constitución Política del Estado, con la absoluta legitimidad. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario