Evo considera justa pero insuficiente pena contra exdictadores

"Este es un veredicto justo pero insuficiente. Para que nunca más vuelvan las dictaduras en la Patria Grande se debe procesar y juzgar a los autores intelectuales agazapados en las agencias de seguridad y servicios secretos del imperio", escribió el presidente Evo Morales en su cuenta en Twitter. De esa forma el primer mandatario se pronunció sobre la pena de la justicia italiana que condena a cadena perpetua a los exdictadores Luis García Meza y Luis Arce Gómez, por su participación en la muerte de una veintena de italianos durante el llamado 'Plan Cóndor' en países de América Latina, entre las décadas 1970 y 1980. La máxima autoridad del país sostuvo que "no habrá justicia para nuestros pueblos si no se juzga a verdaderos responsables de los crímenes de lesa humanidad, impulsados desde EEUU". Ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que el veredicto"representa un precedente muy significativo porque nuestra memoria larga se remonta a la Corte Nacional Internacional". Incluso dijo que se podría aplicar una extradición.