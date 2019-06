Evo da por hecho represas Chepete, Bala y Rositas

Fotografia: Alex Villca / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales dio por hecho la ejecuci贸n de los megaproyectos hidroel茅ctricos El Bala, Chepete, Rositas y otros 聽con el prop贸sito de generar 9.000 megavatios (MW) de electricidad, para cubrir la demanda interna y exportar a mercados internacionales como Brasil y Argentina. "S贸lo con El Bala -no es chupete- El Chepete, tantas hidroel茅ctricas de La Paz (reunimos) m谩s de 3.000 megavatios (...). Debatimos la Agenda del Bicentenario, de 200 a帽os de aniversario y plante茅 generar 9.000 megavatios, y cuando planteo algunas ministras hab铆an comentado: est谩 loco el Presidente, 驴c贸mo 9.000 megavatios?", afirm贸 el presidente Morales durante la inauguraci贸n de la Central hidroel茅ctrica San Jos茅 II. El Primer Mandatario dijo que basado en un trabajo t茅cnico se pudo determinar la f贸rmula para lograr los 9.000 MW. "Incorporando los 1.000 megavatios de la termoel茅ctrica del ciclo combinado tenemos 3.500 megavatios, s贸lo con las plantas hidroel茅ctricas de La Paz, El Bala ya hay 3.000 megavatios". Morales destac贸 que actualmente Bolivia consume 1.500 MW y que con la producci贸n de las nuevas hidroel茅ctricas la oferta se incrementar谩 a 2.300 megavatios, por lo que habr谩 un excedente de 1.500 megavatios. "Hermano de la Federaci贸n de Empresarios Privados informe a sus bases: no nos falta energ铆a, nos sobra y nos estamos preparando para exportar energ铆a", asever贸 desde la poblaci贸n de Colomi del departamento de Cochabamba. El Presidente se帽al贸 que el Estado tiene la obligaci贸n de garantizar agua y energ铆a para las nuevas industrias privadas o estatales, por lo que garantiz贸 electricidad para los nuevos emprendimientos. Los proyectos hidro茅ctricos que impulsa el Gobierno son resistidos por las comunidades ind铆genas y campesinas por razones ambientales, sociales, econ贸micas y culturales. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario