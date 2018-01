Evo da un año para debatir y socializar el Código Penal

Fotografia: Marcelo Tedesqui / El Deber Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales, tras reunirse con diferentes sectores de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Calcam), informó que se dieron un plazo de un año para debatir con diferentes sectores que observan el nuevo Código del Sistema Penal. "Nos damos plazo de un año para socializar y debatir los artículos cuestionados por los movimientos sociales o grupos de profesionales. Se socializará y si algún artículo afecta a un sector, estamos dispuestos a modificar o perfeccionar la redacción, el problema no es el código penal, es un problema político", aclaró Morales. El mandatario explicó que realizaron un análisis profundo a la redacción, toda vez que el Gobierno no tiene la intención de afectar o dañar al pueblo boliviano. Además, el Gobierno prevé culminar con un gran encuentro nacional sobre el nuevo código penal. "También la Asamblea puede equivocarse, si se demuestra que un artículo afecta a una organización, a un sector, a profesionales, vamos a modificar, mientras el código no está en proceso de aplicación", añadió. Repercusiones Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, manifestó la predisposición del sector para sentarse con el Gobierno y poder aportar con todas las conclusiones que tienen los abogados tras su análisis y debate en torno al nuevo código penal. "Estamos contentos por esta apertura, solo por poder debatir y poner los puntos sobre la mesa para demostrar que unos artículos pueden que estén mal redactados, y sobre todo la apertura a poder modificar en el caso se pueda demostrar aquello", indicó Centellas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario