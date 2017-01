Evo dice que dirigentes usan la CNS para cuoteo y negocios

Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales denunció este viernes que algunos dirigentes sindicales de la Caja Nacional de Salud (CNS) usaban antes la entidad aseguradora para poner a trabajar "a sus amantes", ahora "usan para cuoteo y negocios" en la compra de medicamentos. El mandatario criticó de esa manera al reciente paro de 72 horas promovido por el sindicato de trabajadores administrativos y médicos, respaldo por la Central Obrera Boliviana (COB) en contra de la designación del actual gerente general, aduciendo que no cumple el perfil al ser un ingeniero comercial y no un médico con maestría en salud pública. Durante una conferencia de prensa efectuada en Palacio Quemado, Morales fue consultado sobre la medida de presión y manifestó que esa entidad es una de las cajas "mal vistas por el pueblo boliviano", a pesar que tiene suficiente dinero para mejorar la atención de salud. En su criterio, el sindicato rechaza al actual nombramiento porque quiere "imponer sus reivindicaciones" al gerente. "Algunos dirigentes usan la caja para cuoteo para la compra de medicamentos, cometían negocio. No quiero levantar nombres. Dirigente de la COB, su hermano, trabajando, su familia, hasta entre ellos se denuncian. Antes denunciaron que acomodaban a sus amantes ahí. Así cómo va a funcionar nuestra caja", manifestó. Sostuvo que cuando el Estado decide poner en orden y mejorar el servicio, se convoca a paros y huelgas en un acto vergonzoso para los trabajadores porque dañan a los enfermemos y pacientes. Dijo que él particularmente no va a la Caja, pero tampoco sale al exterior a buscar tratamiento, como lo hacían otros presidentes, sino confía en los médicos bolivianos. Morales aseguró que hay médicos muy capaces pero que por esta clase de comportamiento de algunos dirigentes, no se les da importancia a hombres o mujeres que trabajan en la Caja para dar una buena imagen. El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, negó alguna intención de cuoteo político e la Caja Nacional y en el gabinete de ministros y lamentó que la entidad sindical sea "desperstigada y manoseada por todos lados" con declaraciones de algunas autoridades de gobierno. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario