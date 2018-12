Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales critic贸 ayer los piquetes de huelga instalados en cinco departamentos del pa铆s contra el binomio oficialista. Calific贸 la medida como聽 "una dieta de ricos". Los c铆vicos del eje central manifestaron su indignaci贸n. "Como saben que vamos a ganar por goleada, (ellos) con cualquier mentira (quieren que) Evo no sea candidato. Si ellos supieran que vamos a perder, por qu茅 van a estar molestando con huelguitas de hambre, 驴qu茅 huelga de hambre? Est谩n haciendo dieta los ricos", indic贸 en referencia a las medidas de presi贸n extremas que realizan m谩s de 100 huelguistas en cinco regiones del pa铆s. Morales dio esas declaraciones en un acto p煤blico realizado ayer en la localidad de Pongo K'asa, del departamento de Cochabamba, donde聽 la Coordinadora Ind铆gena Originaria Campesina de la Regi贸n Andina proclam贸 al binomio Evo-脕lvaro, del Movimiento Al Socialismo (MAS), como sus candidatos para las elecciones de 2019. "驴Por qu茅 la derecha protesta tanto?聽 no es contra el Evo, es contra este pueblo,聽 nos tienen miedo, claro (porque) ustedes ya me proclaman como candidato y saben que vamos a ganar", afirm贸 la autoridad. Adem谩s,聽聽 descalific贸 las medidas de presi贸n. Critic贸 que hayan bajas聽 en algunos piquetes, ya que a su juicio esas medidas extremas deben perdurar con sus ayunadores "hasta conseguir el objetivo". "Nosotros s铆 hacemos huelga de hambre. Informarles que ellos (huelguistas) est谩n ahorita (haciendo) turnos. (Hacen) unos dos d铆as de huelga de hambre luego se van y otros entran, eso no es huelga de hambre. Huelga de hambre es hasta morir, hasta conseguir lo que nos planteamos", mencion贸 el mandatario El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, tambi茅n se pronunci贸 ayer sobre los piquetes de huelga y coincidi贸 con el presidente Morales de que esas medidas "no son huelgas" y que聽 "no le preocupan". "No es una huelga de hambre la que est谩n haciendo, es un sistema de dietas de cuatro o cinco d铆as en los que聽 bajan de peso y son relevados por otros", sostuvo Zabaleta. El ministro afirm贸 que "los que hemos hecho verdadera resistencia sabemos lo que es una huelga de hambre, sabemos los efectos de una huelga de hambre y la contundencia de la medida, pero lo que est谩 sucediendo ac谩 son dietas escalonadas que est谩n haciendo algunas personas con sobrepeso, por lo tanto, no nos preocupa", descalific贸. El primer vicepresidente del Comit茅聽 Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rechaz贸 las declaraciones del mandatario y pidi贸 dejar de dividir al pueblo.聽聽 "Que deje de dividir al pueblo entre ricos y pobres, bolivianos somos todos, que lo 煤nico que tienen que hacer es cumplir la Constituci贸n Pol铆tica del Estado y el voto del soberano. Las huelgas de hambre no van a ser como 茅l quiera, las huelgas de hambre son un sacrificio del pueblo", sostuvo. El presidente del Comit茅 C铆vico Pro Departamento de La Paz, Antonio Alarc贸n, indic贸 que "los cinco que estamos haciendo huelga somos desempleados, no s茅 de d贸nde saca 茅l (Morales) la riqueza (que tenemos), es lamentable". "El Presidente no tiene expresiones con altura referente a las personas que reclamamos algo justo, seg煤n 茅l hacemos huelguitas, pero nosotros lo hacemos en nombre de Bolivia. 脡l hizo sus bloqueos y sus movilizaciones聽 por un sector de聽 cocaleros y no hay comparaci贸n con eso", remarc贸 Alarc贸n. Otro de los huleguistas en La Paz, Oscar Rojas, agreg贸 que "los bolivianos no le tenemos miedo, estamos armados de valor y聽 de informaci贸n. Ellos deber铆an estar asustados porque han violado la Constituci贸n y se han constituido en un Gobierno dictador". A su turno, el presidente del Comit茅 C铆vico de Cochabamba, Juan Flores, afirm贸 que muchos de los masistas van a ir a parar a la c谩rcel聽 y van a ser investigados. "Por eso no quieren soltar el poder. 驴Qu茅 cosa quiere medir la musculatura?, si en el 21F le hemos derrotado, no puede ir a las elecciones". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario